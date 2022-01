Shawn Mendes - It'll Be Okay

Shawn Mendes a lansat varianta audio a melodiei "It'll be Okay" în decembrie anul trecut, la scurt timp după despărțirea de Camila Cabello. Artiștii au lansat două piese împreună: "Señorita", care a apărut în 2019 si a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, dar şi "I Know What You Did Last Summer", de pe albumul de debut al lui Mendes, "Handwritten", lansat in 2015.

Acum, piesa se bucură de un videoclip melancolic, regizat de Jay Martin. Vizualul îl prezintă pe cântăreț plimbându-se pe străzile din Toronto.

"It'll Be Okay" a marcat prima lansare solo a lui Mendes de la cel de-al patrulea album de studio, "Wonder", care a apărut pe 4 decembrie 2020, și a ajuns pe primul loc în Billboard 200.

Shawn Mendes este un artist și compozitor canadian, devenit cunoscut în 2013 datorită coverurilor publicate pe aplicația de video-sharing Vine. A atras atenția reprezentanților unei mari case de discuri, lansând inițial un EP, în 2014 și albumul de debut, "Handwritten", în 2015. "Stitches", una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului-fenomen pop-rock, a ajuns în top 10 în Statele Unite și Canada și pe primul loc în Marea Britanie.

Cel de-al doilea material discografic, "Illuminate", a fost, de asemenea, un succes, incluzând hiturile "Treat You Better" și "There's Nothing Holdin' Me Back".