Sepultura rămâne o trupă foarte prolifică, deşi are în spate decenii bune de carieră şi nu vreo carieră molatecă, ci thrash şi foc, ardere şi intensitate. Astăzi, pe 7 februarie a debutat albumul "Quadra", prefaţat de 2 single-uri: "Isolation" şi "Last time". Primul s-a auzit live la Rock In Rio anul trecut, în octombrie 2019 şi atunci am aflat că ni se pregăteşte un nou disc. Apoi a venit la final de 2019 piesa "Last Time", un imn al celor care promit că "e ultima oară când beau" sau încearcă substanţe interzise.

"Means to an End" este single-ul numărul 3, poate cel mai plin de energie din această tripletă. Combinaţia de tobe şi chitară ritm vine ca un baraj de sunet peste ascultător, o tornadă de sunete thrash, iar în ochiul furtunii stă solistul Derrick Green care adună în strigătul său angoasa societăţii criticate de versuri. Monedele inscripţionate cu craniu apar în abundenţă în videoclipul oficial, fiind de altfel şi simbolul etalat pe coperta albumului "Quadra".

Numele discului înseamnă printre altele "teren delimitat pe care se joacă un joc după anumite reguli". Noul LP a debutat prin Nuclear Blast Records şi este o operă de excepţie semnată de chitaristul Andreas Kisser, Derrick Green, basistul Xisto Pinto Jr şi toboşarul Elroy Casagrande. Urmează un turneu global "Quadra", care cu puţin noroc va aduce trupa şi la noi. De altfel Sepultura a vizitat România şi în turneul de promovare a discului din 2017, "Machine Messiah". Atunci a urcat pe scenă alături de Cradle of Filth în cadrul Metalhead Meeting 2017.

Pe noul album vom auzi piese despre lăcomie fără limite, adicţie, izolare şi aroganţă. Noul videoclip face aluzie la mitul lui Iuda, la trădare şi la valoarea unor arginţi în paralelă cu viaţa umană. A fost filmat în Jundiai, într-un muzeu al unei gări şi în Sao Paulo, în seiful unei bănci, cel mai mare din America Latină între anii '50 şi '80. "Quadra" este un album concept înregistrat la Fascination Street Studios din Suedia, alături de producătorul Jens Bogren. Turneul global de promovare începe în martie.