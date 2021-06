Noul album colaborativ se numeşte "SepulQuarta" şi include 11 piese. Cei de la Sepultura nu au avut turnee sau concerte în 2020 şi 2021, deci nu au apucat să promoveze albumul "Quadra" lansat în februarie 2020. Ca urmare energia înmagazinată de muzicieni s-a transformat într-un alt album. Metaliştii thrash din Belo Horizonte au creat un album live, care va vedea lumina zilei pe 13 august. Coperta albumului a fost creată de către artistul Eduardo Recife, reprezentând flori care cresc din leşul unei păsări.

Iată cum descrie chitaristul Sepultura, Andreas Kisser acest material discografic:

"SepulQuarta" s-a născut la începutul pandemiei, când totul era oprit. Aveam deja un album nou lansat, dar nu puteam pleca în turneu. Astfel am creat un eveniment recurent, o discuţie live cu fanii, prin care puteam să ne cântăm piesele şi să schimbăm idei. A fost excelent! Albumul ne-a ţinut în viaţă şi în putere prin una dintre cele mai grele perioade din istoria umanităţii.

Artiştii din Sepultura au luat legătura cu cei mai apropiaţi muzicieni şi au creeat împreună noi variante ale hiturilor lor. Au apelat la nume mari, precum Scott Ian de la Anthrax, David Ellefson de la Megadeth (recent dat afară din trupă), Matt Heavy de la Trivium şi mulţi alţii. Discul a fost mixat şi masterizat de Conrado Ruther, urmând a veni într-o ediţie specială jewelcase CD, vinil 2LP şi via streaming, toate în august.

Mai jos puteţi asculta nouă versiune de "Mask", cu Devin Townsend:

Iată tracklist-ul ci colaborării de pe "SepulQuarta":

01. Territory (feat. David Ellefson)

02. Cut-Throat (feat. Scott Ian)

03. Sepulnation (feat. Danko Jones)

04. Inner Self (feat. Phil Rând)

05. Hatred Aside (feat. Angélica Burns, Mayara Puertas & Fernanda Lira)

06. Mask (feat. Devin Townsend)

07. Fear, Pain, Chaos, Suffering (feat. Emmily Barreto)

08. Vandals Nest (feat. Alex Skolnick)

09. Slave New World (feat. Matthew K. Heafy)

10. Ratamahatta (feat. Joao Barone & Charles Gavin)

11. Apes Of God (feat. Rob Cavestany)

12. Phantom Self (feat. Mark Holcomb)

13. Slaves Of Pain (feat. Frédéric Leclercq & Marcello Pompeu)

14. Kaiowas (feat. Rafael Bittencourt)

15. Orgasmatron (feat. Phil Campbell)