Metaliştii suedezi fac din "Livgardet" o piesă cu o percuţie sacadată, cu momente care sună a marş militar. Acesta este primul single nou al formaţiei de la albumul "The Great War" din 2019 încoace. Melodia în limba suedeză vine după o lungă perioadă în care Sabaton a cântat mai degrabă în engleză. În 2012 sosea un album complet în limba nordică, "Carolus Rex", un LP conceptual despre ascensiunea şi căderea Imperiului Suedez, totul definit de monarhul Carol al XII-lea. A primit şi o variantă în engleză.

Este şi cazul noului single, care va primi o versiune în limba lui Shakespeare pe 9 aprilie. În videoclip îi vedem pe muzicieni trăind ca acum 700 de ani, îmbrăcaţi în uniformele Gardei Regale şi cinând la lumina lumânărilor, sub privirile figurilor istorice din monarhia suedeză. Acestea sunt înfăţişate în tablouri. Melodia este înălţătoare, pare un cântec de luptă şi de vitejie şi îi vedem de altfel pe artişti făcând planuri strategice de război, vărsând vin şi consumând castane, nuci, fripturi bogate şi certându-se cu săbiile scoase.

Garda Regală Suedeză, omagiată de melodia nouă a fost înfiinţată în 1521 de către regele Gustav Vasa. Iată mesajul transmis de formaţie cu ocazia lansării acestei melodii:

Din 2012 şi de la "Carolus Rex" am aşteptat cu nerăbdare să scriem mai multe piese în suedeză şi am simţit că nu am terminat cu istoria ţării noastre de baştină. În ultimii ani am discutat subiecte pentru muzică, până a apărut ceva evident. Unul dintre cele mai vechi regimente militare din lume, Garda Regală Suedeză a fost formată în regiunea din care se trage Sabaton, Dalecarlia. În ultimii 500 de ani au evoluat odată cu vremurile şi au servit sub diferiţi regi şi regine, fiind activi şi azi. Am simţit că o astfel de aniversare merită o meldoie şi am dorit să creăm un tribut respectuos, un imn pentru regimentul suedez.

În 2020 formaţia a lansat piesa "The Future of Warfare", după ce încheiase anul 2019 cu single-ul "Seven Pillars of Wisdom".