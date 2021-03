"Remember Where You Are" a fost compus de Jassie Ware împreună cu producătorii și compozitorii Shungudzo, Danny Parker și James Ford. Cântecul este un memento al ideii că lucrurile vor intra pe un făgaș normal în ciuda unui context haotic. Artista de 36 de ani a declarat pentru Apple Music că "Remember Where You Are" este una dintre cele mai bune piese pe care le-a scris vreodată.

Melodia se găsește pe albumul "What's Your Pleasure?", lansat pe 26 iunie 2020. Discul a debutat pe cea de-a treia poziție în topul albumelor din UK. Pentru realizarea lui, Jessie Ware a colaborat cu o echipă formată din James Ford, Shungudzo, Danny Parker, Kindness, Coffee Jr, METRONOMY, Benji B , Midland, Matty și Morgan Geist.

Acum, a venit momentul ca această piesă să beneficieze de un videoclip pe măsură. Astfel, Jessie s-a gândit ca distribuția clipului să o aibă pe Gemma Arterton, actrița cu care Ware a fost confundată de multe ori. Mai mult, Arterton a și produs videoclipul alături de Jessica Malik și Jessica Parker. Regia a fost realizată de Dominic Savage.

Tracklist "What's Your Pleasure?":