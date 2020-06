Inclus pe cel mai recent material de studio al lui Michael Kiwanuka, noul single "Light" este pus în contextul actual. Videoclipul de tip animație ce acompaniază piesa plasează nevoia de dreptate, pace și echitate transmisă prin versuri în mijlocul puternicelor proteste din America.

"Am mai vorbit despre asta în muzica mea, dar am vrut să declar lucrul acesta și verbal: sunt atât de mândru să fiu Negru", a declarat Michael Kiwanuka, explicând mesajul noului său videoclip.

LP-ul "Kiwanuka", ce include această piesă, a fost lansat în noiembrie 2019 și a debutat pe poziția a doua în topul albumelor din UK. De pe acest material au fost extrase și single-urile "You Ain't the Problem" și "Hero".

Ascultând Bod Bylan sau Nirvana, Michael Kiwanuka a început să compună muzică și să scrie versuri doar de dragul muzicii, fără a intenționa să arate cuiva aceste încercări.

"Nimeni nu mi-ar fi acordat șansa de a cânta muzica care îmi place într-un concert, așa încât am început să compun propriile mele piese. Am făcut asta doar pentru a-mi menține pasiunea vie și pentru a-mi păstra sufletul cald."

Odată cu lansarea albumului "Home Again" și a single-ului de debut cu același nume, Michael a încetat să mai compună muzică doar pentru sufletul său, ajungând imediat în atenția publicului. Materialul discografic a ajuns pe locul 4 în UK Charts, artistul fiind desemnat apoi BBC Sound Of 2012 și intrând, în același an, pe lista scurtă a nominalizărilor pentru Mercury Prize. Deși titlul i-a revenit în final trupei indie pop Alt-J, performanța de a concura pentru un astfel de premiu este în sine o realizare, în contextul în care Michael se afla atunci la debutul său muzical.