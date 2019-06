Piesa este însoțită de un videoclip filmat în România, care completează atmosfera misterioasă a single-ului. Cu versuri în limba franceză și un sound ce combină elemente dance, "J’ai besoin de toi" este compusă în studiourile DeMoga Music de Mark Azekko, Eneli, Toby Ibitoye și Florian Rus, iar producția piesei a fost realizată integral de Mark Azekko.

"Am reușit să aduc la viață acel french flavor alături de doi dintre cei mai talentați artiști și songwriteri, Eneli și Tobi Ibitoye. Totul a început să se contureze ca un tablou care vorbește despre experiențele prin care trecem pe parcursul vieții. Chiar dacă se întâmplă ceva bun sau rău, fiecare moment este o lecție care îți va îmbunătăți viața în viitor și constatăm că de cele mai multe ori avem nevoie de cineva alături de care să ne dezvoltam în armonie", a spus Mark Azekko. "Este pentru prima oara când scriu o piesa de dragoste în limba franceză. Sper ca publicul să vibreze la acest mix între inspirația orientală și accentele urbane moderne", a adăugat Eneli.

Mark Azekko este producător și artist în echipa DeMoga Music din 2013. Printre cei alături de care a lucrat ca producător se numără Andra, Lidia Buble, Ruby, Malin Johansson, un artist și scriitor suedez foarte popular, și INGA. În urmă cu un an, Mark a lansat alături de Misha Miller "Insane", o producție EDM cu influențe pop, ce vorbește despre consecințele unei relații eșuate. Tot în 2018, Azekko a urcat pe scena UNTOLD în fața a mii de oameni.

Artistă și compozitoare, Eneli a colaborat cu Vanotek pentru hit-uri precum "Back to me" și "Tell me who", cu Manuel Riva pentru "Mhm, mhm" și Mahmut Orhan pentru "Save me", piese ce au cucerit topurile muzicale și au adunat sute de milioane de view-uri pe YouTube.

Tobi Ibitoye este un artist nigerian născut in Abuja, care locuiește în București. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică în 2015, când a participat la Vocea României în echipa lui Smiley. Au urmat piese precum "Miss You", "Loving Me" și "Come Home", dar și colaborarea cu Gabriel M pentru "Faith".