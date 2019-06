"Las tot" este o colaborare între Voltaj și Metropolitan Records, studioul în care piesa a fost produsă și înregistrată, iar videoclipul, filmat pe străzile din Capitală, este regizat de Silviu Mîndroc.

"<<Las tot>> este o piesă despre fiorul vacanței care te cuprinde odată cu venirea verii, despre fuga la mare din orașul în care te simți încorsetat, despre dragoste și libertate. La filmarea videoclipului ne-am distrat maxim și e una dintre cele mai trăsnite filmări pe care am făcut-o vreodată. Ne-am plimbat cu o barcă prin Bucureștiul aglomerat și, în plus, am dat și un mini-concert între niște clădiri de birouri, provocându-i pe cei care erau la muncă să lase tot și să cânte cu noi. Ne-au spus ulterior că a fost pentru ei o surpriză foarte frumoasă și că s-au simțit ca în vacanță pentru câteva zeci de minute. Același sentiment sperăm să-l trăiască fiecare om care ascultă melodia, să lase tot și să ne vedem la mare”, a declarat Călin Goia, solistul trupei.