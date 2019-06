Noua melodie este acompaniată de un videoclip emoționant. Deși este o parte importantă a colaborării, Wrabel nu apare în vizualul piesei. Putem, în schimb, să îl vedem pe Carey Hart, soțul lui Pink.

Clipul începe cu imagini ale artistei în emisiunea lui Ellen DeGeneres, vorbind despre copiii săi, Willow și Jameson. Apoi, compoziția vizuală trece ba la cadre cu Pink și Carey, într-o atmosferă tandră și relaxantă, ba la imagini cu artista singură, într-o cadă, cu machiajul distrus de apă și lacrimi.

Vizualul este regizat de unul dintre dansatorii lui Pink, Remi Bakkar și filmat în timpul turneului din Portland și Detroit. Anterior acestui track, Pink a mai lansat piesele "Walk me Home", "Can We Pretend" (ft. Cash Cash) și "Hurts 2BHuman" (ft. Khalid). Și acestea se regăsesc pe noul material discografic ce a fost lansat pe 26 aprilie și a debutat, luna trecută, pe prima poziție în topul Billboard 200.

Pink are în discografie 8 albume de studio și un disc Greatest Hits. După mai bine de 20 de ani de carieră și peste 40 de milioane de albume vândute la nivel internațional, Pink a fost recent onorată și de către Hollywood Walk of Fame. Artista a primit anul acesta o stea pe faimosul bulevard din Hollywood, alăturându-se astfel unei lungi liste de celebrități, ce le cuprinde și pe colegele ei de generație, Christina Aguilera și Britney Spears.