"Instinto Natural" se regăsește pe noul album al lui Maluma, "11:11". Discul a fost lansat oficial pe 17 mai și a debutat pe prima poziție în topul US Top Latin Albums (Billboard). Pe acest album apar o mulțime de invitați: Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, Zion & Lennox, Madonna, Sech, Ty Dolla Sign, Chencho și Farina.

Cea mai recentă apariție de senzație a lui Maluma a fost cea alături de Madonna, în videoclipul piesei "Medellin" și în reprezentația de la Billboard Music Awards.

Artistul și compozitorul columbian Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera". Single-ul a devenit hit în Columbia, după acest succes urmând lansarea albumului de debut ”Magia” (2012). Un an mai târziu, în 2013, Maluma a fost nominalizat la MTV Europe Music Awards, în categoria ”Best Latin America Central Act”, și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

Maluma a concertat anul trecut pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 30 iunie, în prima zi a festivalului de muzică latino "El Carrusel". ( Vezi poze de la primul concert Maluma în România). În cadul evenimentului au cântat și Luis Fonsi, autorul hitului ”Despacito”, Juan Magan, Robin Schulz, Fly Project, Mandinga, Ricky B, Whats UP și Andra.