Lil Nas X - That's What I Want

Lil Nas X este la al cincilea clip la rând în care nu se fereşte să îşi etaleze sexualitatea şi senzualitatea în diferite scenarii. Artistul a avut mereu controversa asigurată, asumându-şi riscuri pe care alţi rapperi (în afară de Frank Ocean) nu şi le-au asumat până acum. "That's Want I Want" ne propune un Lil Nas X în rochie de mireasă şi cântând la chitară electrică, dar şi scene ce amintesc de "Brokeback Mountain" şi secvenţe erotice în vestiar cu un jucător de fotbal american.

Lil Nas X e o figură controversată pentru că ia imaginea rapperului de culoare şi o sexualizează până la extrem, dar nu la modul macho, ci pe latura sensibilă şi cu multă cultură Queer. Lansarea albumului "Montero" de pe 17 septembrie a fost prefaţată de o campanie virală, în care Lil Nas X apărea peste tot cu o burtă de gravidă falsă, făcând toţi fanii să întrebe ce pregăteşte artistul. Până la urmă a dat naştere unui LP.

Muzicianul a furat privirile tututor la Met Gala cu o săptămână în urmă, atunci când apărea în haine regale aurii, într-un soi de armura aurită, dar şi într-o mitră regală fabuloasă şi foarte amplă. Greu de crezut că artistul este activ pe scenă muzicală de doar 3 ani şi că "Montero" e de abia albumul său de debut. De la "Old Town Road" încoace toată lumea vorbeşte despre tânărul de doar 22 de ani, care a devenit un simbol al culturii Queer.

Pe noul său disc are colaborări cu nume mari ca Megan Thee Stallion, Elton John, Miley Cyrus, Doja Cat şi Jack Harlow. Materialul discografic are 15 piese şi include versuri autobiografice. "Montero" este de altfel numele real al lui Lil Nas X, care a avut un moment magic la Glastonbury cu câţiva ani în urmă, când după un concert Miley Cyrus a simţit nevoia să îşi facă momentul de "coming out" pe scenă, în faţa publicului, simţindu-se acceptat acolo, în faţa unui număr mare de steaguri curcubeu.

În ultimul an rapperul a lansat o pereche de pantofi sport cu sânge uman în talpă şi pentagrame, stârnind din nou controverse.