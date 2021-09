James Blunt - Love Under Pressure

Maestru al exagerărilor stilistice, James Blunt ne arată cum se simte iubirea atunci când ești într-o relație sufocantă, ce se lasă cu urmări grave la fiecare pas făcut în direcția greșită. Pozând în rolul victimei lipsite de apărare, James Blunt devine în clipul "Love Under Pressure" o pradă ușoară în mâinile unei iubite care-și exercită autoritatea fără prea multe limitări. La fel ca în spoturile publicitare care folosesc umorul și hiperbola pentru a capta atenția, James Blunt pozează în animal sălbatic, în vreme ce iubita lui e un vânător iscusit, de o cruzime întâlnită, mai degrabă, în filmele de acțiune cu actori din categoria B.

"Love Under Pressure" a luat naștere într-o sesiune pe Zoom, fiind produsă de duo-ul american Afterhrs. Este pentru prima oară când James Blunt colaborează cu Jack Savoretti, rezultatul fiind o melodie cu potențial de hit.

"În prima parte a anului, în perioada de lockdown, am fost suficient de norocos să am o sesiune de înregistrări pe Zoom cu Jack Savoretti, un tip extrem de talentat. Nu mai lucraserăm împreună înainte, dar managerii noștri s-au gândit că ar fi o idee bună să ne stabilească o sesiune de compus. Sunt foarte bucuros că am făcut asta. Jack nu e doar un tip grozav, dar am și compus o piesă foarte faină!"