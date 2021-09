Rod Stewart - One More Time

Ce e ciudat la această piesă? Vocea trecută prin decenii a lui Stewart se combină cu un banjo, cel mai neaşteptat instrument inclus în melodie. Viorile alunecă suav peste un bas de hit pop tipic britanic. În clip vedem 3 muze blonde care îl însoţesc pe Rod Stewart în plimbarea sa prin faţa Palatului Buckingham. "One More Time" anticipează noul album "The Tears of Hercules", care va sosi pe 12 noiembrie.

Rod ajunge astfel la 31 de albume de studio, iar pe noul LP se află 9 piese originale compuse de Stewart, dar şi coveruri. Artistul a preluat şi reinterpretat hituri de la Johnny Cash ("These Are My People"), Marc Jordan ("The Tears of Hercules") şi Soul Brother Six ("Some Kind of Wonderful"). Stewart a compus piesa "Born to Boogie", un tribut pentru Marc Bolan de la formaţia T Rex, care a murit cu 44 de ani în urmă, pe 16 septembrie 1977.

Iată tracklist-ul lui "The Tears of Hercules":

1.One More Time

2.Gabriella

3.All My Days

4.Some Kind Of Wonderful

5.Born To Boogie (A Tribute To Mark Bolan)

6.Kookooaramabama

7.I Can’t Imagine

8.The Tears Of Hercules

9.Hold On

10.Precious Memories

11.These Are My People

12.Touchline

Rod Stewart are programate 9 concerte în Las Vegas între 6 şi 23 octombrie. Are programat şi un turneu în Australia în primăvara lui 2022. Ultimul mare concert al lui Stewart a fost pe 14 martie 2020.

Noul LP este primul material discografic al britanicului de la "Blood Red Roses" apărut în 2018. Ultima piesă din tracklist, "Touchline" este un tribut adus tatălui artistului, Robert, care i-a insuflat lui Rod şi fratelui său o mare iubire pentru fotbal. Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Roderick David Stewart are o carieră de 60 de ani, începută în 1961. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi în 2012 ca membru al trupei Faces.

A trecut prin multiple schimbări de stiluri: folk, soul, R&B, disco, new wave, pop rock, soft rock şi blues rock.