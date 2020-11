Lil Nas X vine după mega hitul "Old Town Road" şi după un concert senzaţional în jocul Roblox, vizionat de 33 de milioane de ori. Acum ne surprinde cu o nouă viziune asupra lui Moş Crăciun, în "HOLIDAY". De această dată Moşu are o fortăreaţă la Polul Nord, straie elegante şi coafuri demne de emisiunea lui RuPaul. Videoclipul include foarte mult sclipici şi un aer futurist de tehnologie din "Despicable Me" la această bază de la Polul Nord. E şi ceva foarte întunecat şi misterios la acest personaj, ca şi cum ar fi un super villain într-un film.

Pare mai degrabă un frate geamăn rău al Moşului care îşi face de cap în uriaşul palat îngheţat, deturnează sania şi renii electronici, uitând de cei mici. Elfii au dispărut, sunt înlocuiţi de roboţi, care împachetează o sumedenie de console PlayStation 5. Câştigătorul a 2 premii Grammy a lansat primul single după mai bine de un an de pauză. Alegerea datei de lansare e atipică pentru un single de sărbători: vineri 13, într-o zi de noiembrie.

Ce e drept la americani sărbătorile încep în această lună odată cu Thanksgiving şi nu se mai opresc până la Anul Nou. Rapperul şi-a descris personajul din noul clip drept "Moş Crăciun peste 200 de ani". Piesa nu e lipsită de aluzii cu privire la curajul de care a avut nevoie Lil Nas X pentru a recunoaşte că este gay. Chiar şi în 2020 conceptul de rapper de culoare gay e încă văzut drept inedit de colegii de industrie ai artistului, iar acesta vrea să schimbe percepţia.

În 2019 în ultima zi din iunie, Pride Month, dedicată comunităţii LGBTQ Lil Nas X a lansat piesa "C7osure", în care explică faptul că s-a săturat să ascundă cine este de fapt. A primit imediat aprecieri de la nume mari de celebrităţi şi politicieni, de la Dwayne Wade la Diplo, Tamar Braxton şi mulţi alţii. Tot în vara lui 2019, revista Time l-a numit pe artist unul dintre 25 cei mai influenţi oameni de pe Internet. Piesa "Old Town Road" a fost un hit uriaş, aducând premii Grammy, un MTV Video Music Award şi stând pe primul loc în Billboard Hot 100 15 săptămâni.