"Crack the Sky" este un single de pe viitorul album, "Berserker", care va sosi pe 3 mai. Aceasta este a doua parte a unei trilogii video, începută de clipul "Raven's Flight". Muzicienii spun o poveste bazată pe zei nordici, călătorie în timp şi demoni. Totul începe cu un concert Amon Amarth, la care publicul nu e chiar ce pare.

Exact când riff-urile încep să devină şi mai dure apar agitatori în public. Aceştia aruncă cu cutii de bere în trupă, dar se dovedesc a fi demoni, controlaţi de o creatură cu ochi roşii de la distanţă. Ceea ce era un moshpit degenerează într-un carnagiu, iar primele victime sunt paznicii. Zei şi războnici nordici călătoresc în timp, ajung în sala concertului şi îi ataca pe demoni.

Trupa perplexă în urma luptei îşi reia atacul sonic, cu o chitară înflăcărată şi un cap de corabie de viking, care îi ghidează spre victorie. Clipul este destul de sângeros, iar personajele pozitive sunt îmbrăcate în piei de urs şi straie medievale. De altfel şi numele noului album, "Berserker" este un tip de luptător viking care atacă furibund inamicii şi nu poate fi oprit. Intră într-un soi de transă, pusă pe seama unor ciuperci halucinogene.

Thor este vedeta noului clip, contribuind la stârpirea acelor demoni. Johan Hegg, solistul Amon Amarth a declarat următoarele despre noul LP:

Precedentul album a fost unul conceptual, dar nu am vrut să fim în aceeaşi situaţie, în care fiecare album este unul concept, aşa că acesta este diferit. Am vrut să trecem de asta şi să adăugăm diversitate, la nivel de versuri şi tot restul. Am preluat idei de la numeroase lucruri, de la istorie la surse mitologice.

Uneori ai o idee în cap şi nu pare să fie o însemnătate prea mare în spatele său, uneori este doar un vers metal excelent, care se potriveşte la o piesă metal excelentă. Şi acestea sunt melodii metal excelente. Pentru mine acesta este Amon Amarth 2.0 şi ne-am dat spaţiu să explorăm alte părţi ale muzicalităţii noastre şi cine suntem ca trupă.