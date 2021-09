"Iată videoclipul oficial al piesei "Evergreen", filmat de incredibila Lotta Boman în Nashville, în perioada în care înregistram albumul. În clip apar și Wendy Wang și Benjamin Jaffe, cu care am lucrat la noile compoziții." - Birdy

"Evergreen" se regăsește pe cel mai nou album al artistei britanice, "Young Heart". Pentru acest LP, Birdy a lucrat cu producătorii Ian Fitchuk și Daniel Tashian. Albumul a fost lansat oficial pe 30 aprilie și a urcat până pe poziția a 4-a în topul discurilor din UK.

Tracklist "Young Heart" - Birdy:

"The Witching Hour - Intro" "Voyager" "Loneliness" "The Otherside" "Surrender" "Nobody Knows Me Like You Do" "River Song" "Second Hand News" "Deepest Lonely" "Lighthouse" "Chopin Waltz in A Minor (Interlude)" "Evergreen" "Little Blue" "Celestial Dancers" "New Moon" "Young Heart"

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală, printre care Ryan Tedder de la OneRepublic, Dan Wilson (cel care a produs single-ul "Someone Like You" pentru Adele) și Sia Furler.