Lyric Video: James Blunt - The Truth

James Blunt continuă promovarea albumului "Once Upon a Mind" cu o piesă extrem de potrivită pentru playlisturile radio-urilor mainstream. Noul single al artistului se numește "The Truth" și vorbește despre găsirea adevărului într-o relație de iubire.

În versurile noii sale piese, James Blunt mărturisește că a irosit multe zile și nopți până să realizeze că ceea ce-i lipsea era ea, persoana specială din viața sa, la care a renunțat. Single-ul este extras de pe albumul "Once Upon a Mind", un album ce reinventează sound-ul său de la debut. "Cred că este cel mai sincer album pe care l-am făcut vreodată. "Back To Bedlam" este similar, în sensul în care am lucrat la acele piese pentru o perioadă îndelungată, inspirându-mă din experiențele mele de viață de atunci, iar melodiile au intrat pe albumul meu de debut. Fiecare piesă de pe noul album este reprezentativă pentru o experiență prin care trec acum sau prin care am trecut recent. Este un album foarte personal și sunt mândru că pot să vi-l împărtășesc", a declarat James Blunt. "Once Upon a Mind" s-a deschis publicului cu piesa "Cold". Materialul a fost lansat pe 25 octombrie și este disponibil pe majoritatea platformelor de streaming. Tracklist James Blunt - "Once Upon a Mind": The Truth Cold Champions Monsters Youngster 5 Miles How It Feels to Be Alive I Told You Halfway Stop the Clock The Greatest Cu peste 17 milioane de discuri și 20 de milioane de single-uri vândute în întreaga lume, câștigător a două premii Brit Awards, două premii Ivor Novello și de cinci ori nominalizat al premiilor Grammy, James Blunt este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de pop și folk rock, muzica acestuia clasându-se în primele poziții ale topurilor muzicale de specialitate din întreaga lume. Anul trecut, James Blunt a concertat la Brașov, în cadrul festivalului Cerbul de Aur. Pe scenă au urcat și Amy Macdonald și Edvin Marton.