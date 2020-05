"Nu Vreau" este a treia colaborare dintre Irina Rimes şi DJ-ul turc Mahmut Orhan din ultimul an. Precedentele colaborări au fost "Schhh" şi "Hero", melodii ceva mai dansabile, cu influenţe orientale. De această dată Mahmut Orhan vine cu un negativ deep house, care se strecoară subtil în urechea ascultătorului, prin viori triste şi o percuţie discretă. Irina Rimes îşi şopteşte versurile potrivite mai degrabă pentru o poezie decât pentru o piesă EDM.

Tipic pentru o creaţie Irina Rimes, versurile spun povestea unei iubiri neîmplinite şi divinizează fiecare defect al celui drag. Artista se luptă cu tentaţia de a mai scrie o piesă despre muza sa, dar în cele din urmă cedează. Pare o poezie tristă, recitată ritmat şi bună de cenaclu, dar pusă pe un beat neaşteptat, pe care ascultătorul poate privi răsăritul la malul mării sau conduce târziu în noapte. Videoclipul se potriveşte perfect cu tematica de "Cosmos" atât de apreciată de Irina Rimes şi presărată în întreaga sa opera.

O corabie stelară cu un cârmaci cu mască străbate universuri blocate în timp, iar Irina are un avatar ce apare discret cu spatele sau din profil, acoperit cu o mantie mov. Vedem simboluri precum ceasuri îngheţate în timp, portaluri către alte lumi, dar şi un portret spart cu doi îndrăgostiţi şi ceea ce pare a fi "copacul vieţii". Nu e prima colaborare a Irinei din această lună, artistă apărând pe piesa "Letters from Her" de la KADEBOSTANY.

Tot în această lună Irina a lansat piesa solo "Sarea de pe rană", cu care a încheiat capitolul "Cosmos". Deşi are multiple colaborări de top la activ, Irina a lucrat pentru prima oară cu Carla's Dreams la un featuring de abia în aprilie 2020, pe piesa "3 Inimi", devenită imediat hit.

Mahmut Orhan este un DJ şi producător turc, activ pe scenă muzicală din 2011 şi mixând în genuri ca nu disco, indie dance, EDM şi deep house. A mixat la Exit Festival în Serbia, dar şi la Neversea 2019.