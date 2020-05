"Prin "Gravity", vreau să-ți fac cunoștință cu lumea mea, care e tare frumoasă. La simțirea ei prind curaj, iubesc, lupt, dar totuși uneori simt că e prea mult și recunosc că mi-e frică, însă ajung să mă accept așa cum sunt, cu tot cu neputințele mele. Am scris Gravity cu 5 ani în urmă, era prima piesă compusă de mine pe care am cântat-o cuiva și m-am și îndrăgostit. Acum are un rol la fel de important, pentru că încheie un capitol din viața mea. Piesa asta vorbește despre mine, despre lumea mea, despre iubire, acceptare și totodată despre schimbări și decizii. M-am schimbat mult între timp, dar piesa asta rămâne universală ca mesaj pentru mine", mărturisește Valeria Stoica.

"Gravity" a adus un plus de emoție atunci când a apărut public, pentru că Valeria a decis să o lanseze pe 22 mai, fix de ziua tatălui ei, pe care îl consideră o inspirație permanentă, dar și cel mai bun prieten.

Valeria a început să cânte la chitară de la 8 ani, vârstă la care tatăl ei a înscris-o la Școala de Muzică. Vocea și-a descoperit-o la 16 ani, după ce a ascultat artiști indie internaționali pe YouTube și a făcut primul cover după Damien Rice. Cea mai mare pasiune a Valeriei Stoica este muzica, iar acest lucru se vede în munca sa.

Valeria face parte din comunitatea de artiști independenți Uninvited Artists, care acoperă o nișă muzicală de la electro și pop punk până la jazz și indie folk. Printre artiștii Uninvited se numără Nopame, Petra Acher, Tobi Ibitoye, Groovy Bastards (Trupa Ioanei Visinescu), Are You Anywhere, Bad July (Iuliana Dobre), Deja Who (Ana Bancescu), August Day.