După videoclipul single-ului "Summer Girl", în care surorile Haim radiau de fericire și pozitivism, formația revine cu o piesă aflată la polul opus, ca mesaj. În versurile noii melodii "Now i’m in it", trupa vorbește despre depresie, încercând să ofere o mână de ajutor celor care trec printr-o astfel de stare.

""Now i’m in it" este despre a depăși un moment. O depresie. Genul de stare care te face să nu ieși din casă. În cazul meu și al surorilor mele, au existat momente în viețile noastre în care am simțit că suntem blocate într-o gaură neagră. Piesa asta vorbește despre emoția asta", a explicat formația într-o postare pe Facebook.

Videoclipul melodiei, regizat de Paul Thomas Anderson, se încadrează perfect în stilul haios al surorilor Haim de a trata orice subiect, fie el și întunecat.

"Chiar și atunci când scriem despre ceva întunecat sau mai serios, ne place să împachetăm totul și să-i punem o fundă pentru a aduce puțină lumină. Vrem ca muzica noastră și piesa asta, în special, să fie chestia care te ajută să treci prin momentele dificile", a declarat Este Haim.

Haim este formată din Este Haim (voce, bass), Danielle Haim (voce, chitară solo), Alana Haim (voce, chitară armonie, percuție, orgă) și Dash Hutton (tobe). Cu rădăcini într-o familie hippie din California, cele 3 surori au crescut cu muzica lui Joni Mitchell și Joan Baez. Pentru mai multe detalii despre povestea surorilor de la Haim puteţi citi articolul nostru din rubrica JOINewArtist.