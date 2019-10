"Hexed" este cel mai nou single de pe albumul cu acelaşi nume al celor de la Children of Bodom. Piesa de 5 minute include rafale de tobe şi chitare ca pe legendarele LP-uri ale nordicilor de la început de mileniu (precum "Hate Crew Deathroll" din 2003). Videoclipul cel nou este o producţie a Universităţii RMIT din Australia, care a lucrat la el timp de 15 săptămâni. Totul s-a petrecut sub ghidajul lui Arron McLoughlin şi Simon Morton, cu rol de producători.

În jur de 3000 de ore au fost necesare pentru a o poveste de coşmar, cu spectre, fulgere, clasicul Lake Bodom şi stafii cu unghii şi dinţi uriaşi. Puterea metalului se luptă cu acea creatură, care a deschis un abis negru în lacul blestemat. Este o poveste perpetuată în oarecare măsură pe discurile trupei finlandeze de-a lungul carierei sale.

Imaginea monocromă regăsita în album art-ul şi în precedentele clipuri CoB se regăseşte şi aici. Despre animaţie, basistul trupei, Henkka Seppälä a declarat următoarele:

Este un lucru foarte cool să ai un video pentru piesa ta preferată de pe album. Şi faptul că este produs de Aaron şi cei 25 de studenţi ai săi din Australia este şi mai cool. Stilul alb-negru se potriveşte perfect cu piesa deloc calmă. Lacul şi reflecţia sa constituie finalul perfect pentru track.

"Hexed" a debutat în martie 2019 prin NuclearBlast Records. A fost înregistrat în Danger Johnny Studios, în ţara natală CoB Finlanda. Acolo Alexi Laiho and co au colaborat cu din nou cu Mikko Karmila. În această formulă au mai creat albumele "Hatebreeder", "Follow the Reaper", "Hate Crew Deathroll", "I Worship Chaos" şi "Halo of Blood". Children of Bodom a urcat pe scena de la Metalhead Meeting 2018 la Arenele Romane, în vara lui 2018.

Artiştii au fost headlineri în prima seară, iar în a doua am putut să îl ascultăm pe Max Cavalera cu trupa Soulfly.