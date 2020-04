Evanescence lansează albumul "The Bitter Truth", cu "Wasted On You" ca prim single

Evanescence își respectă promisiunea făcută fanilor și lansează anul aceste un nou material de studio. Cel de-al cincilea album al formației se numește "The Bitter Truth" și va fi prefațat de single-ul "Wasted On You".

Cu "The Bitter Truth", Evanescence își onorează cuvântul dat anul trecut, când Amy Lee anunța că trupa lucrează la un nou disc și că acesta va sosi pe piață în 2020. Noul material discografic nu are încă o dată oficială de lansare, însă publicul va putea asculta săptămâna aceasta un nou single. Formația oferă unor fani norocoși ocazia de a asculta în premieră noua piesă "Wasted On You".

"Am promis un nou album în 2020 și nu vom permite ca nimic să ne oprească din a ne respecta promisiunea. Suntem mândri să începem să vă împărtășim noul nostru album, "The Bitter Truth", părticică cu părticică, începând cu primul nostru single "Wasted On You", care va apărea vineri (24 aprilie). Vom alege 50 de oameni dintre cei care salvează single-ul aici. Ei vor avea ocazia de a asculta în premieră "Wasted On You" în cadrul unei conferințe pe Zoom cu Amy Lee, ce va avea loc joi!", a anunțat formația.

Împreună cu acest anunț a venit și artwork-ul albumului.

Amy Lee: "Cred că este un album profund - cu semnificații adânci"

Înainte de anunțul oficial al lansării, Amy Lee dezvăluia pentru Loudwire că noile piese surprind o colecție variată de stări și emoții. Vocalista Evanescence a fost inspirată de câteva evenimente marcante din viața sa: noul statut de mamă și pierderea fratelui ei.

"Piesele sunt inspirate de lucruri diferite, nu sunt toate în aceeași notă. (...) E o combinație de multe lucruri... Suntem noi 100%, dar ne-am asumat și riscuri, și cred că este un album profund - cu semnificații adânci...O mare parte din el are foarte multă atitudine", declara Amy Lee.

Recent, Amy Lee și-a încântat fanii cu un recital de acasă, pe care fanii l-au putut urmări live online, în cadrul seriei Together At Home. Amy a interpretat piese din propriul repertoriu, precum "Good Enough", dar și coveruri inedite după "I Wanna Dance With Somebody" de la Whitney Houston și după "Stand By Me" de la Ben E King.