Eneli - Lover

Versurile au fost gândite de Cezar Guna, Eneli și Emanuela Alexa, iar muzica de Cezar Guna, Emanuela Alexa, Andrei Ursu (wrs), Eneli și Costel Domințeanu. De producția piesei s-a ocupat Costel Domințeanu. Videoclipul piesei este în regia lui SAN, asistat de David Mogan în calitate de DOP.

"<<Lover>> este o piesă despre dragoste și capcanele ei, lupta între inocență și tentație. Notele orientale îi conferă un sound actual, fresh, iar videoclipul urmărește firul narativ al piesei, sugerând opoziția celor două lumi care coexistă în fiecare dintre noi. A fost o provocare pentru mine piesa aceasta, e diferită de ceea ce am lansat până acum. Așa simt", a declarat Eneli.

Eneli este un nume cunoscut în zona de dance / house music. În trecut, Eneli a colaborat cu Vanotek pentru piesa "Back to Me" care a adunat milioane de vizualizări. Tot cu Vanotek a mai lansat piesa "Tell Me Who". Eneli a fost parte și din proiectul "Save Me" alături de Mahmut Orhan. A colaborat cu Manuel Riva pentru piesa "Mhm Mhm".