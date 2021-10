Ștefan Bănică & Liviu Teodorescu - Ne vedem într-un vis

Spectacolul vocilor a continuat pe 15 octombrie la X Factor. Ediția a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a opta seară de X Factor 2021:

Mirela Cicu

Mirela are 28 de ani, este profesoară de canto și vine din Constanța. Pasiunea pentru muzică a început din copilărie. Concurenta a mărturisit că a mai participat la X Factor, în prima ediție, dar a fost eliminată în Bootcamp. Mirela a revenit cu forțe proaspete și i-a cucerit pe jurați cu un mash-up: Jessie J - "Flashlight" și Lewis Capaldi - "Someone You Loved".

"Teoretic nu ai avea nicio scuză să nu câștigi X Factorul anul asta. Ești formidabilă!", a spus Delia.

Mirela Cicu a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare a Loredanei.

Nemia Călin

Nemia are 18 ani și este originar din București. Deși este hairstylist și make-up artist, tânărul a mărturisit că marea sa pasiune este muzica. Nemia provine dintr-o familie cu 15 copii, așa că face tot posibilul să iasă în evidență - frizură, haine și accesorii.

Pe scena de la X Factor, concurentul a interpretat "I Have Nothing" (Whitney Houston). Nemia a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare a lui Ștefan Bănică.

"Sunt fanul tău, m-ai cucerit, ai aur acolo în voce", a spus Delia.

Alice Olivari

Alice a venit din Italia pentru a impresiona jurații X Factor cu vocea și energia ei pozitivă. Tânăra a urcat pe scenă încrezătoare și a cucerit cu părul roz și asemănarea cu Delia. Apoi, i-a surprins plăcut pe jurați cu vocea sa. Alice a cântat piesa "Strong Enough" (Cher) și a primit 3 DA.

"Am apreciat energia ta, a fost o experiență plăcută!", a spus Ștefan Bănică.

Costin Popovici

Costin are 21 de ani, iar de opt ani locuiește în Suedia. S-a mutat acolo împreună cu familia sa și este student la producție muzicală. Pe scena de la X Factor, Costin a venit cu o piesă rap proprie. A avut flow și energie, astfel că a primit 3 DA din partea juraților.

Threal

Threal vine din Bologna și este format din Claudia, Clarissa și Francesca. Grupul s-a format acum câteva luni și a venit să cucerească ascultătorii români. Concurentele au ales să combine două piese apreciate: "Careless Whisper" (George Michael) și "Locked Out of Heaven" (Bruno Mars). Prestația a fost apreciată de cei patru jurați, astfel că Threal merge direct în Bootcamp cu 4 DA.

"Sună foarte bine cum cântați împreună, așa că sunt deja fericită că vă am în grupa mea", a comentat Delia.

Mădălin Antonesei

Mădălin are 29 de ani și se ocupă cu muzica de mai mulți ani. A studiat-o la facultate, apoi s-a angajat în domeniu, devenind profesor de chitară. Mădălin a vrut să demonstreze că nu stă rău nici cu vocea, iar X Factor a părut oportunitatea perfectă. Tânărul a cântat piesa "Higher Ground" și a primit 3 DA.

Ilona Nicula

Ilona este din Buzău și are 14 ani. Pasiunea pentru muzică a făcut-o să participe la mai multe festivaluri de muzică prin intermediul cărora a câștigat și bani. La X Factor, concurenta a venit să impresioneze cu vocea sa specială. Pentru acest lucru, Ilona a interpretat "Oops, i did it again", o variantă jazz. Adolescenta a reușit să facă ce și-a propus, primind 4 DA și ajungând în Bootcamp.