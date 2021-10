Arra & Anastasia - Mon ami

Cu versuri în limba franceză și arabă și un sound ce-ți va rămâne întipărit în minte, "Mon Ami" este prima colaborare dintre cei doi artiști. O coproducție Cat Music și Cartel Diem, single-ul este însoțit de un videoclip filmat în Iordania, în inima deșertului.

Piesa a venit ca un imbold de a încerca ceva cu totul diferit față de ce am mai cântat până acum. De la ritm, la povestea piesei și până la videoclip, toate elementele au construit o experiență aparte. Fiind o fire cameleonică, am răspuns provocării. Inițial înregistrasem refrenul în arabă, extrem de greu, dar cu ajutorul lui ARRA, am scos-o la capăt. Apoi ne-am dat seama că ar suna foarte bine și în franceză partea mea, așa că am apelat la textieri: Lexi și Anlora, care m-au ajutat și la pronunție. Filmarea videoclipului e o întreagă poveste cu peripeții pe care abia așteptăm să o împărtășim publicului. Am filmat în Iordania, avem cadre din locuri superbe în care s-au filmat și <<Aladdin>>, <<Star Wars>>, <<Dune>> și multe altele. Așadar, a fost multă muncă, dar am savurat fiecare moment. Sperăm să vă bucurați de rezultatul final!", a declarat Anastasia.