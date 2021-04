Bodom After Midnight, trupa lui Alexi Laiho a lansat pe 30 martie una dintre ultimele piese înregistrate cu artistul, "Paint the Sky With Blood". A sosit şi un videoclip în care îi vedem pe metalişti cântând, iar Alexi Laiho primeşte un tribut postum cu această ocazie. Clipul se vede în articol.

"Paint the Sky With Blood" este nu doar un titlu de single, ci şi numele EP-ului de debut al formaţiei Bodom After Midnight. Aceasta era trupa pornită de către chitaristul Alexi Laiho, după ce s-a încheiat povestea Children of Bodom. Noul material discografic vine pe 23 aprilie prin intermediul casei de discuri Napalm Records. Piesele au fost înregistrate în Finlanda în 2020 şi ar fi trebuit să fie începutul unui nou capitol muzical pentru Alexi şi colegii săi. Din păcate povestea s-a terminat tragic, deoarece Laiho a murit pe 29 decembrie. Artistul avea 41 de ani şi avusese probleme de sănătate pe parcursul vieţii. EP-ul postum rămâne moştenirea sa şi un tribut pentru unul dintre cei mai buni chitarişti din lume. Noul single este plin de solo-uri rapide şi inspirate, growl-uri death şi clipul ne oferă headbanging ca la carte. Vocea lui Alexi Laiho răsună puternic peste instrumente, iar această creaţie aminteşte de începuturile Children of Bodom, dar adăugând şi elemente moderne. Bodom After Midnight era o trupă compusă din Alexi Laiho, chitaristul Daniel Freyberg, toboşarul Waltteri Vayreynen (Paraside Lost), basistul Mitja Toivonen (Santa Cruz), iar la clape se afla Vili Itapelto, pentru reprezentaţii live. Colegii lui Laiho au declarat următoarele: Ca şi noi, Alexi era foarte încântat de aceste piese şi nerăbdător să le lanseze, aşa că suntem încântaţi să îi îndeplinim dorinţa. Nu încape îndoială că suntem onoraţi şi mândri să facem parte din ultima sa opera creativă şi să o lansăm aşa cum şi-ar fi dorit el. E momentul să scoatem bestia din cuşca încă o dată ca o sărbătorire a muzicii, moştenirii şi omului Alexi. Bodom After Midnight a debutat pe 23 octombrie cu un concert în Rytmikorjaamo, în Finlanda. Concertul a inclus 17 piese, toate de la Children of Bodom. Acel grup a fost fondat de Alexi şi toboşarul Jaska Raatikainen în 1993, fiind una dintre trupele metal finlandeze cele mai apreciate internaţional. Povestea se încheia în decembrie 2019, odată cu un concert de adio.