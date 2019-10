"Glass House" este cel mai nou single al lui Machine Gun Kelly de pe albumul lansat cu câteva luni în urmă, "Hotel Diablo". Piesa include un moment de sinceritate maximă spre final, care reflectă la stilul de viaţă al celor bogaţi şi faimoşi. MGK are mereu aerul unui băiat rău, glumeţ, dar supărat pe viaţă. Judecând după versurile etalate pe cel mai nou LP e bun prieten cu depresia şi nopţile nedormite.

Poate cel mai controversat şi neaşteptat moment al discului din 2019 este versul din "Glass House" în care recunoaşte că şi-a culcat fiica şi a încercat să se sinucidă în bucătărie după. Videoclipul îl prezintă pe rapper într-o maşină zdrobită, în flăcări şi plin de sânge, alături de un copilot feminin care pare o fantomă ce bântuie artistul. Versurile sunt despre moartea lentă prin consumul de ţigări şi narcotice, despre vila cu ferestre uriaşe din sticlă şi supermaşina din faţa sa.

MGK subliniază că aceste realizări nu aduc fericirea, mai ales într-o lume în care rapperi ca Mac Miller, Lil Peep şi Nipsey Hussle au părăsit planeta devreme. Toţi aceşti artişti primesc un tribut pe noul single, alături de Chester Bennington de la Linkin Park. Nu e primul tribut adus de muzicianul numit ca un gangster şi o armă de foc lui Chester. Un moment similar apare pe piesa "Hollywood Whore", atât ca mesaj vizual, cât şi prin acordurile de la începutul track-ului.

Machine Gun Kelly a avut un an foarte ocupat, între lansarea albumului nou şi apariţia în filmele Netflix "The Dirt" şi "Bird Box". De pe "Hotel Diablo" am mai putut asculta single-urile "Candy" şi "El Diablo". LP-ul a debutat pe locul 5 în topul Billboard 200. MGK se află în turneu cu Young Thug acum în Statele Unite, iar seria de concerte se încheie pe 18 noiembrie în Los Angeles.