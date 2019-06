"Am făcut greșeli în relațiile pe care le-am avut. Am fost cu bărbați care își doreau să mă controleze, care m-au făcut nefericită, dar cărora le-am permis să se comporte așa. Despre asta vorbesc în noua piesă", a detaliat Cheryl.

"Let You" urmează aceeași direcție ca și single-ul "Love Made Me Do It", lansat în noiembrie anul trecut. Artista ne povestește despre relațiile sale, noile piese luând forma unui jurnal intim, împărtășit însă publicului larg.

În 2014, Cheryl lansa albumul "Only Human". Acest disc a fost apreciat de publicul englez, debutând pe prima poziție în topul albumelor din UK. Metarialul a inclus piesa "Crazy Stupid Love", cu Tinie Tempah, ajunsă hit în Marea Britanie.

Cheryl Cole este fostă membră a grupului Girls Aloud. Artista și-a început cariera solo în 2009, de atunci lansând patru materiale de studio: ”3 Words” (2009), ”Messy Little Raindrops” (2010), ”A Million Lights” (2012) și ”Only Human” (2014). În lista hiturilor sale se regăsesc piese ca "Fight for This Love", "Promise This" și "Call My Name".