Single-ul "Woman" este extras de pe cel mai recent album Mumford & Sons, "Delta". Melodia s-a bucurat de atingerea de geniu a reputatului producător englez Paul Epworth, cunoscut pentru colaborările cu Adele, Florence and the Machine și Rihanna.

""Woman" a fost compusă pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, dar a prins cu adevărat contur în mâinile lui Paul Epworth. În studio, îl găseam pe Paul intrând într-o <<fază de geniu nebun>> și apoi inspirația îl ghida până târziu în noapte. Când "Woman" a trecut prin acest proces, a devenit ceea ce este acum", a detaliat Winston Marshall în comunicatul ce anunța lansarea piesei.

Albumul "Delta" a fost lansat în noiembrie 2018 prin intermediul Gentlemen of the Road și Island Records. Discul a fost produs de Paul Epworth și înregistrat la The Church Studios din Londra. A debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200 și pe poziția a doua în topul albumelor din UK. Acesta a fost cel de-al treilea disc ajuns Number One în America, după "Wilder Mind" (2015) și "Babel" (2012)

În prezent, Mumford & Sons se află în turneul de promovare a albumului. Trupa mai are doar câteva show-uri programate pentru luna iunie, ultimul urmând să aibă loc în Dublin, pe 15.

Mumford & Sons este o trupă folk-rock din Londra, ce și-a început activitatea în 2007. Grupul are în palmares un premiu Brit, o nominalizare la Mercury Prize și șase nominalizări la Grammy.