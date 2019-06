"Generational Divide" arată că băieţii nu şi-au pierdut din "muşcătură", deşi au trecut deceniile de când defineau generaţia American Pie. Între timp Travis Barker a ajuns un toboşar de talie mondială, artiştii au trecut printr-un accident foarte grav de avion, iar Tom DeLonge desfăşoară proiecte spaţiale finanţate de NASA. Noul single este despre înaintarea în vârstă şi despre timp, abordate în mod ironic pe un track aşa scurt.

Videoclipul este punk pur, regizat de Kevin Kerslake şi prezintă trupa cântând într-o cameră mică şi cu pereţii acoperiţi de afişe de la concerte. "Generational Divide" este o cavalcadă de chitare şi tobe cu BPM ridicat. Mark Hoppus şi Matt Skiba au o abordare ceva mai emo la nivel vocal, dar timbrul le-a rămas neschimbat. Blink-182 nu a pus încă un titlu viitorului LP, care nu are nici o dată clară de lansare.

În luna mai ascultam un alt single de pe LP, "Blame It On My Youth", care avea ceva din aerul unui imn de cântat pe arenele mari, alături de public. Amintea şi de melancolia lui "I Miss You", dar cu o altă faţetă, nu romantică, ci de reflecţie asupra tinereţii. Ultimul LP Blink-182 a fost "California", lansat în 2016. A fost primul material de gen cu Skiba, care l-a înlocuit pe chitaristul şi solistul formaţiei, Mark Hoppus.

Formaţia va porni într-un turneu american în această vară, alături de Lil Wayne. Showurile debutează pe 27 iunie în Columbus, Ohio, iar Blink va sărbători 20 de ani de existenţă a albumului definitoriu "Enema of the State" pe parcursul acestei serii de concerte. Aniversarea se va celebra prin interpretarea integrală a acelui disc. Membrii Blink au mai promis că vor lansa încă o melodie până la debutul turneului.

"Generational Divide" nici măcar nu e cea mai scurtă piesă a formaţiei punk, care în 2017 lansa track-ul de 35 de secunde "Can't Get You More Pregnant". În 2016 ascultam piesele "Built This Pool" şi "Brohemian Rhapsody", care serveau punk la porţie mică, sub 40 de secunde.