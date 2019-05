Drumul trupei Blink-182 este unul lung, început în anii '90, cu un vârf de popularitate în prima parte a anilor 2000, când piese precum "What's My Age Again?", "All the Small Things" și "Adam's Song" au devenit mari hituri și au adus o abordare proaspătă și umoristică muzicii punk-rock populare.

După o perioadă de pauză între anii 2005-2008, trupa a revenit în activitate între 2009-2014, timp în care au lansat al șaselea material discografic "Neighborhoods" și au mers în câteva turnee, în ciuda faptului că relația între Tom DeLonge și ceilalți doi membri, Mark Hoppus și Travis Barker devenea din ce în ce mai defectivă.

Începând cu 2015 Tom DeLonge a ieșit oficial din trupă iar locul i-a fost ocupat de Matt Skiba, alături de care Blink-182 a lansat noul album discografic "California" în 2016. Single-ul "Bored to Death" a readus trupa pe numărul 1 în top după 12 ani în care nu mai reușiseră această performanță.

Noul single "Blame It On My Youth" este o poveste a tinereții membrilor trupei, despre o copilărie sărăcăcioasă, alcool și punk rock, despre modul în care au pornit trupa, "din plictiseală". Stilul muzical este cel cu care ne-am obișnuit din partea Blink 182, pop-punk-rock umoristic.

Conform spuselor lui Travis Barker, noul album va suna similar cu albumul fără de titlu din 2003 iar temele de inspirație sunt societatea și punctul în care se află acum. Blink-182 au înregistrat peste 40 de piese pentru acest album, urmând să facă selecția pe parcursul anului. La începutul anului, trupa a lansat o colaborare-surpriză cu DJ-ul american Steve Aoki.

Pe parcursul anului 2019 trupa Blink-182 se va afla în turneu în America de Nord alături de Lil' Wayne.