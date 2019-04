Bullet for My Valentine la Arenele Romane: energie şi tropot, clocot tineresc

Bullet for My Valentine este o formaţie care a comis sacrilegiul suprem, ducând genul metal spre un romantism de liceu, în vreme ce păstrează tehnica thrasherilor şi flerul cinematic din heavy metal. Dar muzica evoluează, iar "sacrilegiul" e doar în mintea puriştilor blocaţi în trecut. Trupa aceasta iconoclastică pentru metal a poposit la Bucureşti pe 8 aprilie 2019, pentru un concert organizat la Arenele Romane. Cum a fost evenimentul aflaţi în articol.

Acesta este unul dintre rarele cazuri când lucrurile nu doar că au început la timp, au început mai devreme şi s-au terminat mai devreme. Într-o zi ploioasă de aprilie care ţipa a octombrie mai mult, în jur de 1200, poate chiar 1500 de metalişti s-au reunit în cortul încălzit de la Arene. Un setup familiar de la Arch Enemy din 2012, Therion tot în 2012 şi mai recent la Godsmack, două seri la rând.

Balul a fost deschis de Enterfire, un grup muzical proaspăt din Marea Britanie, activ din 2017 şi având membri de origine greacă. Băieţii pleznesc de entuziasm şi se vede că sunt la început de carieră. Tehnic şi instrumental sunt impecabili şi au avut câteva piese care au făcut publicul să se agite şi să dea din cap, dar solistul îi cam trage în jos.

Nu îmi dau seama dacă a fost sonorizarea de vină sau dacă nu e pe aceeaşi lungime de undă cu restul trupei. Ca om de hype totuşi solistul e ce trebuie, deşi are un entuziasm prea mare parcă, terminând fiecare cuvânt adresat publicului cu un răcnet. Enterfire a stat puţin pe scenă, cântând cred că jumătate de duzină de piese şi având solo-uri mai flamboiante decât cele BMFV.

Bullet for My Valentine a urcat pe scenă în jur de ora 21:00 şi cred că deja pe la ora 22:15 sau 22:20 erau gata cu concertul. Au cântat 14 piese şi încă 2 la bis. Vocea s-a auzit mai bine de această dată, deşi potenţată mult de tot de colegii lui Matthew Tuck şi track-uri preînregistrate. Totul a început cu "Don't Need You", piesă extrasă de pe ultimul album al trupei, "Gravity".

Acel album din 2018 a fost un proiect personal al lui Matthew Tuck, care s-a declarat "un dictator" pe durata înregistrării sale şi a folosit muzica pentru a exterioriza emoţiile legate de despărţirea de soţie. Am continuat să ascultăm piese de pe "Gravity" cu "Over It", pentru ca apoi să ne frecăm mâinile şi să savurăm ACEL solo de tobe de la "Your Betrayal".

Una dintre cele mai cunoscute piese ale formaţiei, "Your Betrayal", a fost fredonată masiv de public, solistul lăsând chiar părţi ale piesei să fie cântate de fani. Jocul de lumini a fost perfect sincronizat cu toba aproape militărească a acestei melodii. Am fost surprins de cât de mulţi liceeni, adolescenţi, oameni sub 20 de ani au fost la concert. Se pare că metalcore-ul şi metal-ul cu ceva influenţe emo prinde la liceeni chiar şi în 2019.

Ne-am dus apoi spre debuturile formaţiei cu piesa "4 Words (To Choke Upon)", care sosea pe albumul de debut "The Poison". Se cunoaşte vechimea sa, prin prisma sound-ului mai dur şi mai "crud" al băieţilor, bine readus în actualitate, de o trupă clar mai tehnică şi mai versatâ. Începeau să apară şi primele îndemnuri la mosh pit ale lui Tuck, fără ecouri prea mari în publicul timid.

Am revenit apoi în 2015, prin piesa "Worthless" de pe albumul "Venom", un material controversat al trupei care i-a făcut să piardă ceva fani. Apoi am revenit la drama personală a solistului prin "Letting You Go", clar o piesă dedicată fostei soţii, cu un pian profund şi o voce care oscilează între suavă şi încărcată de disperarea pierderii celei dragi.

A crescut brusc temperatura cortului de la Arene odată cu "The Last Fight", una dintre cele mai bune melodii de jogging, sparring în sala de box, jocuri de curse şi în general crescut pulsul. Chitara ritm a fost rapid mitraliată de galezi, iar solo-ul dinspre final, care bate spre Atreyu şi Children of Bodom a făcut publicul să ţipe de plăcere.

A urmat un moment de relax pentru trupă şi de epatare pentru toboşar, care a ţinut un solo de 4-5 minute în care ne-a trecut prin câteva genuri muzicale, având inclusiv beat-uri de drum 'n bass şi ska. De aici încolo s-a dezlănţuit mosh pit-ul veritabil, atât în zona Golden Circle, cât şi în spatele rău. "Scream Aim Fire" a fost tartorul, una dintre cele mai bune piese de prăpăd şi haos de la BFMV.

Ce e drept a fost o mosheală cam cuminte, faţă de ce vedeam la Arene în 2018 la Soulfly, când cercul era mult mai nervos. Mosheala din ziua de azi e Cola Zero, Light, cu lămâie şi generată de puştani de 40 kilograme uzi, deci e mai degrabă o serie de împingeri şi trageri de tricouri ca în Liga 1. O prefer totuşi unui public static şi îngheţat.

După 14 piese şi un setlist încheiat cu "Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)" trupa a revenit pentru bis cu două clasice. Uriaşul hit "Tears Don't Fall" a făcut până şi barmanii să zică "stai aşa" şi să se oprească din turnat bere, vin sau vodka pentru a savura melancolicul şi uneor acceleratul super hit al grupului. Totul s-a terminat cu "Waking the Demon" şi personal mi-a părut rău că nu am auzit "Hand of Blood", pe care o aveam însemnată în creier din jocurile NFS de acum aproape 10 ani.

BFMV s-a achitat de datoria de agitator de spirite metal şi grup care stârneşte tristeţe şi angoasă prin refrenuri cântate curat şi mai pop. Solistul a avut totuşi nevoie de acompaniament serios de la colegi şi bucăţi preînregistrate vocale, semn că nu prea îl mai ţine vocea ca la începuturi. Sau o protejează pentru un turneu lung...

Faptul că Bullet atrăgea liceeni în 2005 şi o face şi în 2019 înseamnă că trupa şi-a păstrat vibe-ul şi identitatea muzicală, deşi a trecut prin schimbări de sound şi componenţă. Iar asta înseamnă că a păstrat spiritul şi integritatea artistică. A fost un concert reuşit, dar am sentimente mixte despre voci. Parcă şi tobele au fost date prea tare faţă de chitare.