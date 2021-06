Înainte de toate vă recomand precauţie la vizionarea clipului, deoarece are imagini stroboscopice puternice, secvenţe luminoase care alternează rapid şi pot provoca probleme celor cu epilepsie sau alte afecţiuni similare. Cât despre piesă, "Knives" sună a genul de melodie cu care începe concertul, cu care introduci publicul în starea necesară unei seri de mosh, ţopăit şi fredonat piese BFMV. Acest single prefaţează albumul care vine pe 22 octombrie, cu titlul "Bullet For My Valentine".

Pe măsură ce trec secundele în acest track, el devine tot mai dur, heavy şi parcă am auzit şi mici acorduri de Soulfly, poate chiar Sepultura spre final. Suntem departe de "Tears Don't Fall" şi auzim şi mici elemente electronice pe fundal a la Slipknot, pentru a mai pigmenta sunetul galezilor. Noul LP se află în lucru de 2 ani, iar solistul şi liderul trupei, Matt Tuck îl vede că o combinaţie între ultimele două discuri ale grupului, "Venom" şi "Gravity". A promis fanilor un "efort tehnic" şi "brutal".

De asemenea va fi un material ceva mai agresiv decât ultimele, spre bucuria fanilor. Piesele noi au fost produse de către Carl Brown, care a lucrat în calitate de producător la "Venom" şi s-a ocupat de mixaj pe "Gravity". Înregistrările s-au petrecut la Treehouse Studio, iar LP-ul va sosi prin Spinefarm Records/Search & Destroy. Formaţia a concertat la noi ultima oară în 2019 la Arenele Romane, surprinzând prin numărul mare de adolescenţi aflaţi în public. I-am văzut şi prin 2013 în deschidere la un concert Rammstein, dar atunci vocea şi sonorizarea le-au jucat feste.

Grupul metalcore şi heavy metal este activ din 1998 şi are 6 albume la activ. A câştiga două premii Metal Hammer Golden Gods, pentru "cea mai bună trupă britanică" în 2006 şi 2010. Poate cel mai apreciat material discografic al său rămâne "Scream Aim Fire", care a generat hiturile "Tears Don't Fall", "Your Betrayal" şi "Waking the Demon". Acestea aveau să ajungă în jocuri că Guitar Hero World Tour sau Rock Band 1 şi 2.