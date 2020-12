"Chop Suey" primeşte varianta metalcore pe coverul August Burns Red

"Chop Suey" a intrat în 2020 în clubul select al pieselor cu 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Trupa metalcore August Burns Red a simţit nevoia să îşi încerce talentul şi inspiraţia cu un cover după celebrul track System of a Down. Ce a ieşit ascultaţi în articol.

Până acum cel mai apreciat cover "Chop Suey" era cel realizat de Necrogoblikon tot în acest an. Asta dacă nu punem la socoteală variantele 8 bit sau cele "cântate" de animale sau cu bucăţi din discursul lui Trump. August Burns Red ne oferă o variantă metalcore care include şi bucăţi cântate curat de solist. Chitara de la început primeşte un mixaj interesant, dar tobele trademark SOAD au rămas neschimbate. Vocea e puţin mai agresivă decât a lui Serj Tankian, iar frenezia părţilor de ritm este amplificată de tobe rapide.

Piesa cu 1 miliard de vizualizări primeşte un tribut potrivit, dar fanii metalcore sunt şocaţi să îl audă pe solistul Jake cântând curat după atâtea growl-uri. Sincer cred că toboşarul e adevărata vedetă a acestui cover, făcând o treabă excelentă şi accelerând piesa, dar păstrând viu spiritul originalului. August Burns Red are un fel de tradiţie de a lansa câte un cover special de sărbători şi nu, nu e vorba de "Chop Suey" aici. Trupa a lansat în această toamnă o variantă instrumentală a piesei "All I Want For Christmas Is You" de la Mariah Carey.

Grupul a ţinut şi un concert prin livestream pe 12 decembrie, injectând şi ceva spirit al Crăciunului printre acorduri dure de metalcore. Cât despre "Chop Suey", formaţia îşi începea concertele punând ca intro un playlist la sistemul de difuzoare din arene, iar playlistul includea mereu hitul SOAD.

August Burns Red este o trupă metalcore din SUA, Pennsylvania. A debutat în 2003, iar în 2016 a primit o nominalizare Grammy pentru "Cea mai bună reprezentaţie metal". Încă o nominalizare a venit în 2018 pentru piesa "Invisible Enemy" de pe LP-ul "Phantom Anthem". Grupul are la activ nu mai puţin de 9 albume de studio, iar cel mai recent este "Guardians" lansat pe 3 aprilie 2020. ABR are ca "ingredient secret" faptul că integrează şi elemente de metal progresiv în piesele sale şi uneori se identifică mai mult ca melodic metalcore, decât ca metalcore tipic.