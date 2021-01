Vestea zilei în peisajul muzical autohton este faptul că trupa Apocalyptica a anunţat două concerte organizate în România în toamna anului 2021. Trupa finlandeză revine pe plaiuri mioritice pe 4 şi 5 octombrie. Va cânta la Cluj-Napoca şi Bucureşti (open air), iar biletele se pun în vânzare vineri pe 29 ianuarie. Avem detalii în articol.

Apocalyptica ajunge în România din nou, la 2 ani de la concertul de la Arenele Romane. De această dată va poposi la Cluj-Napoca pe 4 octombrie la Form Space şi la Bucureşti pe 5 octombrie, pentru o reprezentaţie open air (tot la Arenele Romane). Biletele se pun în vânzare de vineri, 29 ianuarie şi primele 200 vor avea un preţ special. Concertul face parte din "The Cell-0 Tour", care promovează albumul "Cell-0", lansat de formaţie în 2020. Acel LP combina muzica de violoncel, cu symphonic metal şi metal progresiv chiar.

Este al nouălea album de studio al nordicilor şi este primul LP complet instrumental de la "Reflections" din 2003. Materialul a fost înregistrat după un turneu îndelungat al formaţiei, pentru a sărbători 20 de ani de la lansarea albumului de debut "Plays Metallica by Four Cellos". Piesele celebre ale acestui disc s-au auzit şi la Bucureşti în toamna lui 2019. "Cell-0" are 9 piese şi se învârte în jurul unui concept numit "particula lui Dumnezeu". Videoclipurile şi artwork-ul abordează teme ecologiste, politice, sociale şi prezintă riscul de autodistrugere pe care îl are omenirea.

În august 2020 trupa a lansat piesa şi videoclipul "Talk to Me", o colaborare cu Lzzy Hale separată de cel mai nou disc. Încă o colaborare, de această dată cu solistul Sabaton a apărut în martie 2021, pe piesa "Live or Die". Alte single-uri lansate în 2019 sunt "En Route to Mayhem" şi "Into Eternity". Pe parcursul anilor finlandezii au avut piese alături de cele mai mari nume din rock, de la Corey Taylor la Cristina Scabbia şi Till Lindemann. Cel mai recent release a inclus şi o colaborare cu Troy Donockley, multi instrumentalistul din Nightwish.

Apocalyptica este activă din 1993 şi îi are în componenţă pe violonceliştii Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen şi Perttu Kivilaakso, alături de toboşarul jazz Mikko Siren. Pe lângă reprezentaţia de la Arenele Romane din 2019, care nu a impresionat prea mult, am avut parte de un concert memorabil la Sala Palatului în 2017.