Machine Head anulează concertul din Quantic Club din mai, îl mută la Arenele Române în octombrie

Machine Head, una dintre cele mai mari formaţii din thrash metal a anunţat reprogramarea concertelor din această primăvară şi vară. Este inclus şi show-ul care ar fi trebuit să aibă loc în Quantic pe 12 mai, care a fost mutat la Arenele Romane în octombrie. Avem detalii în articol.

Trupa americană a anunţat toate datele reprogramate din cadrul Burn My Eyes 25th Anniversary Tour. E vorba despre aproape 2 luni de concerte, o serie care va începe pe 8 octombrie în Pamplona şi se va încheia pe 23 noiembrie la Londra, la Brixton O2 Academy. Bucureştiul se află de asemenea pe lista de opriri a grupului, cu un concert programat pe 31 octombrie la Arenele Romane. Rămâne de văzut dacă Robb Flynn şi compania vor păstra formatul original al evenimentului.

Planul iniţial era de a susţine un concert de 3 ore în Quantic Club, împărţit în 2 acte. În prima parte a concertului ascultam melodii interpretate în noua formulă a trupei, iar în a doua parte sosea pe scenă lineup-ul clasic Machine Head. Iată mesajul transmis de trupă în postarea de pe Facebook care includea şi noile date ale concertelor:

Îi mulţumim agentului nostru de booking Adam Saunders pentru a fost capabil să reprogrameze un turneu lung de aproape 2 luni printr-un număr mare de ţări. În vreme ce suntem încântaţi să anunţăm aceste date reprogramate şi aşteptăm cu nerăbdare să vă vedem pe toţi, unele date nu au putut fi reprogramate şi cu pandemia actuală, va trebui să monitorizăm situaţia îndeaproape pentru a fi siguri dacă se pot realiza. Cel mai important lucru pentru noi este sănătatea şi siguranţa fanilor noştri (Head Cases). Nu vă vom supune pe voi sau pe alţii unor riscuri, în această perioadă fără precedent. După cum este evident, aproape toate concertele listate sunt în regim de "Shelter in Place", de vreme ce în multe ţări nu sunt permise adunările de peste 10 persoane. Sperăm că totul să se rezolve în următoarele luni. Dacă nu se întâmplă asta până în august, vom lua o decizie dacă ni se va mai permite să continuăm cu aceste date. Staţi acasă, spălaţi-vă pe mâini, păstraţi distanţa socială, vom trece prin această provocare, prieteni!

Iată nouă listă de concerte ale trupei în Europa:

Octombrie

8 - PAMPLONA, Sala Totem

10 - VALENCIA, Republicca

12 - MADRID, La Riviera

13 - LISBON, Coliseu de Lisboa

14 - PORTO, Coliseu de Porto

16 - MURCIA, Gamma

17 - MALAGA, Paris 15

18 - BARCELONA, Razzmatazz

20 - TOULOUSE, Le Bikini

21 - PRATTELN, Konzertfabrik Z7

23 - HANNOVER, Swiss Life Hall

24 - WIESBADEN, Schlachthof

26 - LUDWIGSBURG, MHPArena

27 - HAMBURG, Edel-Optics Arena

28 - PRAGUE, Forum Karlin

29 - BRATISLAVA, Majestic Club

31 - BUCHAREST, Arenele Romane

Noiembrie

1 - SOFIA, Universiada Hall

2 - ATHENS, 117 Piraeus Academy

3 - THESSALONIKI, Fix Factory Of Sound

6 - KIEV, Stereoplaza

9 - MOSCOW, 1930 Moscow

11 - HELSINKI, Telakka

13 - STOCKHOLM, Fryhuset Arenan

14 - GOTHENBURG, Pustervik

15 - OSLO, Sentrum Scene

16 - AARHUS, Train

21 - NIJMEGEN, Doornroosje

22 - BIRMINGHAM, O2 Academy

23 - LONDON, Brixton O2 Academy

Machine Head a lansat o singură piesă în acest an, "Circle the Drain", o melodie Anti Valentine's Day venită în februarie. Pe final de 2019 Robb Flynn ataca în plin haterii care nu îi înţeleg viziunea prin piesa "Do or Die". Formaţia a mai cântat la Bucureşti în 2015, la un show cu mulţi decibeli la Arenele Romane.