Bullet For My Valentine - Rainbow Veins

Acest nou single Bullet for My Valentine anticipează noul album al formaţiei, cel care îi poartă numele. Va include 10 piese şi trebuia să vină pe 22 octombrie prin Spinefarm Records şi Search & Destroy, dar pandemia l-a amânat până pe 5 noiembrie. E vorba despre probleme de producţie pentru viniluri ca motiv al întârzierii. Acesta este al şaptelea material discografic al trupei galeze şi conform solistului Matt Tuck este şi începutul lui BMFV 2.0.

"Rainbow Veins" începe un pic mai soft şi comercial decât auzisem în epoca de aur a formaţiei, dar ultimul minut şi jumătate sunt delicioase, când vine vorba de riff-uri dure şi growl din partea lui Matt. Single-ul include şi o parte de chorus catchy, care va fi fredonată de public cu siguranţă la următoarele concerte ale formaţiei. Bogăţia de filtre cromatice şi efecte speciale sunt ceva cu care grupul a mai cochetat şi în trecut.

Au trecut doar 3 ani de la albumul "Gravity" de la Bullet for My Valentine, iar băieţii au început să lucreze la noul material încă din 2019. Până acum de pe albumul "Bullet For My Valentine" am putut asculta single-ul "Knives" în iunie 2021 şi apoi "Parasites" în iulie", plus "Shatter" în septembrie. Artiştii se pregătesc de un turneu britanic în această lună, alături de TesseracT şi Bleed From Within.

Tracklist-ul noului album arată astfel:

01. Părăsite

02. Knives

03. My Reverie

04. No Happy Ever After

05. Can't Escape The Waves

06. Bastards

07. Rainbow Veins

08. Shatter

09. Paralysed

10. Death By a Thousand Cuts

BFMV a cunoscut o creştere importantă a popularităţii după lansarea lui "Gravity", atingând peste 1 miliard de stream-uri în Statele Unite. Ultimul său turneu a dus BMFV pe cele mai mari arene britanice, dar şi la legendarul Alexandra Palace din Londra. Ni se promit extra solo-uri şi "riff-uri monstruoase" pentru noul LP. Matt Tuck a scris versurile în 2019, iar totul a fost pus pe standby de pandemie după.

În iunie 2021 Tuck şi producătorul Carl Bown s-au reunit (după ce au lucrat la "Venom" în 2015) mixând împreună aceste track-uri la Treehouse Studio din Chesterfield. Bullet For My Valentine a fost în România în aprilie 2019, pentru un concert plin de energie la Arenele Romane.