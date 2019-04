Lyric Video: Bruce Springsteen - Hello Sunshine

Inspirat de muzica pop din sudul Californiei specifică perioadei de sfârșit a anilor ‘60 și a începutului anilor ‘70, Bruce Springsteen își găsește o nouă identitate artistică. The Boss, așa cum este cunoscut în industrie Springsteen, va lansa în curând cel de-al 19-lea material de studio, un disc infuzat cu noi influențe. Albumul se numește "Western Stars" și a fost înregistrat în mare parte la studioul muzicianului din New Jersey, adițional înregistrându-se și în California și New York.

"Aceast album este o întoarcere la înregistrările mele solo și conține melodii cu personalitate și aranjamente cinematografice orchestrale", spune Springsteen. "Este un album ca o cutie de bijuterii."

Primul single dezvăluit de pe acest material este "Hello Sunshine". Melodia este compusă de Springsteen, la fel ca și celelalte 12 piese incluse pe album. De producție s-a ocupat Ron Aniello, acesta cântând și la bass, clape și alte instrumente. La aranjamentele muzicale au contribuit peste 20 de muzicieni, inclusiv Jon Brion, precum șiDavid Sancious, Charlie Giordano și Soozie Tyrell. Albumul a fost mixat de către Tom Elmhirst, câștigător a 13 premii Grammy.

"Western Stars" va fi lansat pe 14 iunie, până atunci putând fi precomandat de pe site-ul oficial al lui Bruce Springsteen și principalele platforme de streaming.

În vârstă de 69 de ani, The Boss a vândut de-a lungul celor 4 decenii de carieră muzicală peste 135 de milioane de albume, în palmares fiind incluse și 20 de premii Grammy, 2 Globuri de Aur și un premiu Oscar la categoria Best Original Song pentru piesa "Streets of Philadelphia". În topul "Cei mai buni artiști ai tuturor timpurilor" realizat de Rolling Stone Magazine în 2004 s-a plasat pe poziția 23.