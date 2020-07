Francis On My Mind: "Muzica nu se limitează la un stil anume pentru mine, e despre ce mă face să simt atunci când o ascult"

Nu are încă 18 ani, dar are deja o identitate artistică, rar întâlnită la artiști debutanți. Muzica a fost în ADN-ul ei de dinainte ca ea să știe că e ocolo, iar emoțiile transmise prin intermediul versurilor și ale liniilor melodice sunt mai importante decât încadrarea într-un gen sau stil muzical, ne-a mărturisit Francesca. Originară din Onești, tânăra artistă pare a-și fi găsit vocea încă de la primul single, odată cu adoptarea pseudonimului Francis On My Mind. De unde a pornit, însă, totul, și ce planuri are pentru 2020 am aflat adresându-i câteva întrebări, în cadrul unui interviu via e-mail.

În octombrie 2019 apărea single-ul de debut al Francescăi Nicolescu, "On My Mind" putând trece fără probleme drept o piesă a unui artist de peste hotare. Sound-ul electro-indie-pop și romantismul versurilor ne îndemnau la visare, starea transmisă fiind de altfel cel mai important aspect al muzicii sale.

Nu crede că genurile muzicale mai au vreo importanță, dar știe că atunci când muzica vine din inimă, ea ajunge la public. Vă invităm să o cunoașteți mai bine pe Francis On My Mind.

InfoMusic: De unde vine pseudonimul Francis On My Mind? E cumva o formă de apreciere a muzicii lui Ray Charles?

Francis On My Mind: Francis este o abreviere a prenumelui meu real, iar "On My Mind" vine să completeze ceea ce îmi doresc, de fapt: ca muzica pe care o lansez să rămână întipărită în mintea celui care o ascultă, o simte, o interiorizează și înțelege ce am vrut să transmit. În plus, "On My Mind" este si titlul primului meu single. 😃

InfoMusic: Pentru single-ul tău de debut ai colaborat pe partea de producție cu Mihai de la GOLAN. De unde a pornit ideea acestei piese și a acestei colaborări?

Francis On My Mind: Mă bucur că s-a întâmplat așa. Mihai este un artist și un producător foarte talentat, iar eu eram, până să-l întâlnesc, la curent cu toate proiectele sale muzicale. Ne-am cunoscut prin intermediul unei prietene comune și, la scurt timp, am început să colaborăm. Pot să spun că din start a fost o chimie artistică între noi, iar muzical vorbind s-a văzut chiar la prima piesă pe care am lucrat-o împreună – "On My Mind".

VIDEO: "On My Mind"

InfoMusic: Muzica ta îmbină o varietate de influențe muzicale, de la indie la pop și electro. Cu ce artist de pe piața muzicală internațională consideri că te asemeni, ca stil, sau pe urmele cui ți-ai dori să calci?

Francis On My Mind: Hmmm. Nu știu dacă mă asemăn cu un artist anume, pentru că fiecare își dorește să aibă propria identitate, atât muzicală, cât și vizuală. Dar, evident că sunt artiști pe care îi admir, sau rezonez cu muzica lor. Muzica indie-pop nordică mi se pare foarte interesantă, de exemplu. Mă regăsesc adesea în vibe-ul acela.

"Este important să faci muzica pe care o simți. Și cred că este la fel de important să existe susținere, și de ce nu, echitate, pentru orice gen muzical"

InfoMusic: Mai au vreo importanță genurile muzicale în industria actuală?

Francis On My Mind: Cred că nici pentru public, dar nici pentru artiști. Ca întotdeauna, este important să faci muzica pe care o simți. Și cred că este la fel de important să existe susținere, și de ce nu, echitate, pentru orice gen muzical.

InfoMusic: Ce ți-ai dori să simtă cei care îți ascultă muzica?

Francis On My Mind: Încă din momentul în care ia naștere o melodie, de la primii fiori și până la entuziasmul ce rezultă în etapa în care ai terminat piesa, îmi doresc ca cei care ascultă muzica mea să simtă toate aceste emoții, din fiecare etapă de creație, ca ulterior să-și regăsească propria poveste în versuri, propriile simțiri în linia melodică și propriile stări în pachetul complet. Pâna la urmă, fiecare ascultător rezonează în mod diferit.

"Muzica exista în ADN-ul meu cu mult înainte să-mi aduc aminte"

InfoMusic: Când ți-ai dat seama că muzica este o formă prin care te poți exprima cu naturalețe și de la ce vârstă ai început să compui?

Francis On My Mind: Dacă ar trebui să mă raportez la o anumită vârstă, nu cred că aș putea să o definesc cu precizie; muzica exista în ADN-ul meu cu mult înainte să-mi aduc aminte. Iar legat de partea de compoziție, este o latură pe care am descoperit-o relativ recent și, cumva, se simt în muzica mea emoțiile adolescentei pe care le exprim în versuri și linii.

InfoMusic: Cele două single-uri pe care le-ai lansat se adresează pieței internaționale, atât ca sound, cât și ca lirică. Te gândești să compui și piese în limba română?

Francis On My Mind: Momentan, mă focusez pe piese cu versuri în limba engleză, dar, la un moment dat, nu exclud să scriu și în limba română. Nu am un plan legat de asta, în general, compun cum simt ce și ce simt, cred că e greu să programezi actul artistic. Poate, într-o dimineață, o să simt în limba română, cine știe.

"Muzica nu se limitează la un stil anume pentru mine, e despre ce mă face să simt atunci când o ascult"

InfoMusic: Carantina ne-a influențat tuturor playlisturile, într-o măsură mai mică sau mai mare. Ție în ce mod ți-a afectat izolarea preferințele muzicale? E vreun artist care ți-a picat cu tronc în perioada asta?

Francis On My Mind: Într-adevar. A fost și o perioadă de reflectare și cumva și playlisturile s-au adaptat schimbărilor din jur. Având mai mult timp liber, am descoperit și mai multă muzică, am făcut incursiuni muzicale, ca să zic așa, și mi-am diversificat preferințele, ceea ce mi se pare un câștig. Muzica nu se limitează la un stil anume pentru mine, e despre ce mă face să simt atunci când o ascult. Fiind foarte multă muzică lansată, pot spune că am descoperit melodii pe care nu le știam de la anumiți artisti, am reascultat melodii pe care le știam deja. Nu m-am oprit la cineva anume.

InfoMusic: Ce lansări pregătești pentru 2020?

Francis On My Mind: Pe lângă două single-uri pe care le am deja pregătite, unul pentru vara, la care am lucrat foarte mult, si unul pentru lunile de toamna, mai avem în plan și o colaborare cu un artist român.