Placebo a lansat piesa "Try Better Next Time", single de pe noul album din 2022

"Try Better Next Time" este al treilea single al formaţiei de pe noul disc. Vine după "Beautiful James", care a sunat puţin a vechiul Placebo, dar şi "Surrounded by Spies", care a avut un sound mai apropiat de ultimele albume. Aşteptarea a fost lungă pentru fani, care nu au mai primit un album complet nou din 2013 încoace. Noul single e foarte catchy, simplu ca versuri şi are riff-urile clasice Placebo, ancorate la finalul anilor '90 cumva.

Iată descrierea solistului Brian Molko pentru această melodie:

Nu este sfârşitul lumii, doar sfârşitul umanităţii, o distincţie care în ego-ul nostru supradimensionat nu o putem detecta. Mama Natură s-a cam săturat de noi. Încearcă să fii mai bun data viitoare!

Expresia "try better next time" apare în general în filmele americane ca răspuns pentru copilul care zice frustrat "I'm trying!". În general părintele zice "Try better next time", cu privire la o temă nefăcută cum trebuie sau o minge de baseball aruncată aiurea. Aici umanitatea a "scăpat mingea", conform lui Molko and co. Albumul cel nou din martie 2022 va fi însoţit de un turneu, care va aduce trupa Placebo din nou în România, de această dată la Romexpo în aer liber, pe 13 iulie.

Pe britanici i-am mai văzut în ţara noastră în vara lui 2017 la Arenele Romane, dar şi în 2014 la Summer Well. Au cântat la Romexpo în 2009 cu un public record numeric şi în 2012 au fost prezenţi la Stadionul Iolana Balaş Soter. Primul lor concert la noi a fost totuşi în 2006, la Arenele Romane, în plin turneu "Meds".

Placebo are 28 de ani de existenţă şi a colaborat de-a lungul anilor cu artişti precum David Bowie, Michael Stipe sau Alison Mosshart. Ajunge la 8 albume de studio cu cel din 2022 şi a vândut peste 11 milioane de discuri global. În acest moment este compusă doar din Brian Molko, solist şi chitarist, dar şi compozitor principal, plus omul de la clape, în vreme ce Stefan Olsdal cântă la bas şi uneori şi la chitară.