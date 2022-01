Placebo - Try Better Next Time

Piesa "Try Better Next Time" anunță viitorul material de studio Placeno, cel de-al optulea. Discul se numește "Never Let Me Go" și va fi lansat pe piață pe 25 martie 2022. Materialul va fi promovat și la București, trupa având programat un concert la Romexpo în luna iulie.

Placebo este una dintre cele mai influente formații ale ultimelor decenii. Bazele trupei au fost puse în 1994 de către solistul și chitaristul Brian Molko și bassistul Stefan Olsdal, membri ce-și continuă activitatea în formula de duo, după plecarea lui Steve Forrest, din 2015. În cei aproape 30 de ani de activitate au lansat 7 albume de studio, toate ajungând în TOP 20 în Regatul Unit, adunând peste 11 milioane de unități vândute în întreaga lume.

Placebo a colaborat de-a lungul timpului cu artisti de talie mondială, precum David Bowie, Michael Stipe sau Justin Warfield. Printre artiștii care i-au influențat pe Placebo se numără Iggy Pop, David Bowie, Nirvana sau Depeche Mode. Muzica trupei a dobândit, de-a lungul anilor, o identitate proprie, Placebo influențând, la rândul ei, formații precum My Chemical Romance sau Panic! at the Disco.

Extrem de apreciată în România, trupa Placebo a fost întâmpinată mereu cu mare entuziasm în România. Cel mai recent show a avut loc în 2017, la Arenele Romane, eveniment în cadrul căruia trupa a sărbătorit 20 de ani de activitate. Vă puteți face o idee cu privire la euforia acelui show citind impresiile noastre aici și aici.