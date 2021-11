Placebo - Surrounded by Spies

Vestea vine la doar o zi după ce Placebo a dezvăluit detalii despre următorul single, "Surrounded By Spies", care va avea premiera pe 9 noiembrie. În ultima lună am avut şansa să ascultăm şi primul single Placebo din ultimii 5 ani, "Beautiful James". Precomenzile pentru al optulea album al grupului britanic, "Never Let Me Go" vor debuta pe 9 noiembrie din magazinul oficial al trupei, alături de acces la precomenzile de bilete pentru turneul european şi britanic din 2022.

Brian Molko and co vor avea şi o oprire la Bucureşti în acel turneu, pe 14 iulie 2022. Evenimentul va avea loc la Romexpo, în aer liber, urmând a respecta normele în vigoare la momentul respectiv. Într-un interviu recent solistul Brian Molko a dezvăluit că trupa finalizase deja noul său album înainte să înceapă pandemia de Covid-19 în 2020. Artistul a recunoscut că a fost frustrant să amânare lansarea şi turneul în acest mod, nu doar pentru trupă, cât şi pentru fani. Era totuşi un gând plăcut în spatele minţii şi anume că toată muzica nouă era gata şi pregătită de lansare.

În acest moment trupa Placebo este alcătuită din Brian Molko, la voce şi chitară şi Stefan Olsdal la bas. Cei doi sunt membri fondatori ai grupului, încă din 1996. O influenţă importantă asupra muzicii acestei formaţii a avut-o şi secţiunea de percuţie, cu Steve Hewitt la tobe între 1996 şi 2007 şi Steve Forrest între 2007 şi 2015. "Beautiful James" pare să semnaleze o revenire la perioada lui "Battle For the Sun" din 2009, la o abordare mai romantică, mai plină de sintetizatoare şi pian, cu aranjamente mai melodice şi mai puţin rock alternativ.

Fanii hardcore Placebo şi ai lui David Bowie ar putea găsi în "Never Let Me Go" o aluzie la "Never Let Me Down" al lui David Bowie, dar poate fi şi un tribut pentru cartea cu nume similar a lui Kazuo Ishiguro sau poate chiar la single-ul Florence and the Machine din 2012. Sau ar putea fi ceva complet nou şi deloc legat de acele creaţii artistice. Placebo a concertat ultima oară în România în vara anului 2017, într-un show sold out, cu un moment de frenezie a lui Molko la clape şi mixer şi cu multe mesaje anti Trump.