Pink Floyd a lansat 12 albume live legendare pe reţelele de streaming

Pink Floyd ne face un cadou neaşteptat la final de an 2021 şi anume o duzină de LP-uri live, înregistrate la concertele trupei de la începutul anilor '70. În acea perioadă formaţia britanică a lansat albumele "Atom Heart Mother" (1970), "Meddle" (1971) şi "Obscured By Clouds" (1972). Primul release din această serie este "They Came In Peace" şi include înregistrări de la concertele de la Universitatea Leeds pe 28 februarie 1970 şi Universitatea Washington din 16 noiembrie 1971. Include 7 piese şi are o oră şi 34 de minute.

Mai ascultăm şi piese interpretate live în Tokyo, Hamburg, Lyon, Copenhaga şi Bradford. Lista completă o găsiţi mai jos, alături de linkuri Spotify:

Surprizele nu se termină aici, deoarece Pink Floyd a anunţat şi o restaurare şi reeditare a albumului live "Pulse" din 1995. Acesta va sosi pe Blu-Ray pentru prima dată, ca parte a unui box set extins. Filmările provin din 1994, de la concertul de pe 20 octombrie din Earls Court, în Londra, atunci când trupa se afla în turneul "Divison Bell". Pe Blu-Ray şi DVD-uri veţi putea găsi acel concert, videoclipuri, filmele proiectate la concert, documentare, imagini de la repetiţii, iar în box set se află şi o cărticică de 60 de pagini.

Apare şi legendarul LED roşu luminos care se găsea pe ediţia CD a lui "Pulse". Noua versiune se numeşte "Pulse Restored & Re-Eredited" şi va sosi pe 18 februarie, fiind disponibilă la precomandă aici.