Momente speciale în finala SuperStar România - Concurenții cântă cu vedete, Inna promite "o super petrecere"

Săptămâna aceasta, pe 9 decembrie, are loc finala celui de-al sezon Masked Singer România. Fluturele, Șaorma, Albina și Muma Pădurii vor urca pe scenă în fața publicului și a detectivilor, însă doar una va fi câștigătoare. Timp de mai bine de două luni, INNA, Mihaela Rădulescu, Alex Bogdan și Horia Brenciu au asistat la momente muzicale remarcabile susținute de unele dintre cele mai complexe personaje. Fiecare mască a fost specială în felul său și a cucerit audiența, dar fiecare competiție are un singur câștigător, iar în luptă au rămas la crème de la crème.

Fluturele

Fluturele i-a cucerit pe jurații Masked Singer de la prima apariție. Aceștia au fost impresionați de costumul colorat, de aripile imense, dar și de povestea sa de viață, oferită de cunoscutele indicii.

"Devenind Fluturele, mi-am adus aminte de copilăria mea. Mi-am adus aminte de momentele fericite, dar și de momentele dificile. Am fost nevoită să îmi țes în jurul meu un cocon protector, unde mi-am creat propriii mei prieteni din cărțile de aventură pe care le citeam. Acolo m-am simțit în siguranță, în cele mai dificile momente ale vieții mele. Viața m-a făcut să cunosc durerea și disperarea, am fost nevoită să zbor printre străini și am încercat să-mi găsesc un loc numai al meu. Drumul meu a avut multe destinații și de fiecare dată mi-am închipuit că oamenii pe care îi cunosc, drumurile pe care le descopăr, mă vor ajuta să mă schimb. Dar nu a fost așa, schimbarea a venit din mine! Vestea bună pentru cei care ating pragul de jos este că nu se mai pot duce decât în sus. Nu puteam deveni Fluturele de astăzi fără greșelile din trecut!, spune Fluturele înainte de a urca pe scenă", sunt doar câteva indicii oferite de Fluture în parcursul său de până acum.

Declarațiile emoționante ale personajului au fost acompaniate de interpretări muzicale surprinzătoare. Fluturele a interpretat piese ca "Don’t Start Now" (Dua Lipa), "Cheap Thrills" (Sia), "Man In The Mirror" (Michael Jackson), "Flashbacks" (INNA), "Poate eu, Poate tu" (Narcisa Suciu) sau "Mariola" (Minelli).

În ceea ce privește investigația detectivilor, aceștia au oferit o mulțime de nume. Adriana Trandafir, Maria Buză, Sanda Ladoși, Gianina Corondan, Emilia Popescu, Roxana Ciuhulescu, Nico, Lili Sandu sau Paula Seling au fost doar câteva dintre vedetele la care s-au gândit cei patru detectivi.

Șaorma

Apetisant atât la propriu, cât și la figurat, simpaticul personaj a reușit în fiecare ediție să aducă o doză de umor pe scena Masked Singer. A glumit cu Pavel Bartoș și cu celelalte personaje, a ieșit în evidență prin statura impunătoare și coapsele puternice, observate constant de Mihaela Rădulescu. În ceea ce privește indiciile oferite, Șaorma a fost darnică:

"Sunt un artist cu de toate. Lumea crede că am origini orientale. Sunt un sensibil. Am muzica în suflet și dansul în picioare. Numele meu este peste tot.

De câțiva ani, viața mea e ca un meci de scrimă în care eu sunt arbitrul. Nu-mi pasă cine câștigă sau cine pierde, important este să participe. Și vorba aia: Ce ar fi Șaorma fără o sabie? Ca nunta fără lăutari! Treaba cu teatrul nu e așa profundă, mai mult am imitate, cam ca la mimă! Și am avut pe cine.. Dinică, Iordache, Pacino. Un singur lucru mă activează. Mă interesează părerea oamenilor. Nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu ei pentru a afla ce gândesc și ce își doresc de la viață și de la mine! Politica e o tradiție în familia mea, nu de azi ... de ieri! În toată cariera mea de un singur lucru mă feresc: să candidez la președinție".

Cum Masked Singer este un show de divertisment, Șaorma s-a conformat și a adus în fața telespectatorilor momente unul și unul. De la "Constantine, Constantine", "Liberă la mare", "Macho Man" și "Pump It", la "Walk this way", "Jerusalema", "Stay with me", "Seven Nation Army" sau "Somewhere over the rainbow".

Șaorma i-a intrigat pe detectivi în fiecare ediție. Printre numele menționate de aceștia se numără Benny Adegbuyi, Cabral, Andrei Duban, Mircea Diaconu, Dan Bittman, Pavel Stratan și, poate cel mai interesant, Dumitru Prunariu.

Albina

Albina, ca și colega sa insectă, Fluturele, a reușit să surprindă cu fiecare apariție. De la ținuta sclipitoare, tocurile înalte și prezența impozantă, la interpretări muzicale speciale și coregrafii, Albina a demonstrat de-a lungul timpului că merită un loc în marea finală. Despre Albina, se știe că:

"Sunt departe de stupul meu, dar nu uit niciodată de unde am zburat. Toată viața mea mi-am petrecut-o muncind. Eram cea mai mică de la mine din stup, însă muncile cele mai grele eu le primeam. Toată viața am fost obișnuită să zbor printre celebrități. Cât despre muzică, nici atât! Am zumzăit de toate, chiar și chestii grele! Dar regele a avut ultimul cuvânt de spus: <<Încetează!>>. Am decis să-mi iau zborul, dar am înțeles pe pielea mea că, de cele mai multe ori, oamenii judecă ambalajul și nu conținutul! Eu mă vedeam ca o albină puternică, ei mă catalogau ca pe o gâză sensibilă. Sunt cea mai puternică ființă care există, însă vreau să vă spun cea mai mare slăbiciune a mea! Sunteți pregătiți? Îmi e frică de fantome! Știu că poate sună naiv, însă locul de unde vin eu e plin de povești cu fantome și strigoi. Așa că, în preajma mea, păstrați-vă poveștile de groază pentru voi. Eu sunt slabă de înger".

La fiecare ediție, Albina a umplut scena cu interpretări de neuitat. A adus energie, dar și emoție cu piesa ca "Alive" (Sia), "Born This Way" (Lady Gaga), "1234, Unde dragoste nu e" (Delia), "Zitti E Buoni" (Maneskin), "Dangerous Woman" (Ariana Grande), "Once Upon a December" sau "Work" (Rihanna).

Cercetările detectivilor au dus la nume ca Otilia Bilionera, Minelli, Anca Florescu, Theo Rose, Ana Ularu, Maria Radu, Analia Selis, Anna Lesko.

Muma Pădurii

Chiar dacă toate măștile din competiție sunt unice, iar momentele lor au fost spectaculoase, Muma Pădurii a reușit să iasă și mai mult în evidență. A primit titulatura de cea mai misterioasă mască, detectivii nereușind în primele ediții să deducă daca este femeie sau bărbat. Apoi, au ținut-o una și bună că sub mască se află Maia Morgenstern, însă actrița a apărut pe scenă, lângă Muma Pădurii, demonstrând că nu ea este enigmaticul personaj.

Haideți să vă descriu cum arată o zi din viața mea! Sunt cocoșată și gârbovită, dar asta nu înseamnă că nu sunt la curent cu noile tendințe în poțiuni, leacuri și farmace! Și de câteva luni mi-am deschis și blog! Fac live-uri, din astea, din pădure. Mii de oameni sunt curioși să îmi vadă viața. Au și ce să vadă! Seducția e punctul meu forte. Mi-am antrenat abilitățile în așa fel încât să vă vrăjesc și să vă atrag de partea mea. Sunt vrăjitoare, dar dansul, muzica, lumina reflectoarelor, m-au urmărit pe tot parcursul basmului meu. De când mă aflu în concursul ăsta mi-am redescoperit plăcerea de a dansa, de a cânta, dar mai ales de a mă juca! Mă gândeam că la vârsta mea o să-mi fie foarte greu să mă țin de ritmurile astea tinerești și nebunești. Dar pe surprindere mea, balamalele nu sunt atât de șubrede! Lumea își închipuie că toată ziua fac farmece, când eu de fapt, am alte îndeletniciri. Că serile tulbur visele copiilor, când colo, citesc și caut leacuri pentru diverse suferințe. Că bag vrajbă între cupluri, dar de fapt încerc să caut soluții pentru a-i apropia. Ce nătăfleți! Ați înghițit-o și pe asta!", sunt câteva dintre indiciile oferite de Muma Pădurii.

Muma Pădurii a adâncit misterul asupra identității sale și cu ajutorul melodiilor alese pentru interpretare. Personajul a cântat "Bunica bate toba", "Firestarter", "Don't Cha", "All That Jazz", "Mă doare la bass", "Eroina", "Mamasita" sau "Iubirea schimbă tot".

Așa cum s-a menționat anterior, Maia Morgenstern a fost numele care s-a auzit în repetate rânduri când a venit vorba de adevărata identitate a Mumei Pădurii. Alte celebrități care le-au trecut prin minte detectivilor sunt Mirela Retegan, Oana Pellea, Dan Puric, Tudor Istodor, Andrei Duban, Dana Mladin, Doru Octavian Dumitru.