Roger Waters prezintă o nouă versiune a piesei "Mother" de la Pink Floyd - VIDEO

Atunci când nu se ceartă cu David Gilmour, Roger Waters ne oferă veritabile momente de geniu, precum cea mai nouă reinterpretare a piesei "Mother" de la Pink Floyd. Această "ediţie de carantină" a fost făcută publică pe 17 mai şi poate fi vizionată şi ascultată în articol.

Roger Waters a publicat pe canalul său YouTube o variantă proprie a baladei "Mother" de la Pink Floyd. Interpretarea se face respectând normele de distanţare socială, iar artistul este acompaniat de membrii trupei sale prin apel video. Odată cu această piesă şi cu noul clip Waters a amintit că "distanţarea socială este un rău necesar în lumea lui Covid". Muzicianul a tranmis şi următorul mesaj:

Când privesc "Mother" îmi aminteşte cât este de neînlocuit bucuria de a fi într-o trupă.

Este doar una dintre multele aluzii la faptul că David Gilmour continuă să folosească numele Pink Floyd şi l-a blocat pe Waters din a accesa conturile social media ale trupei. Asta nu scade din valoarea artistică a piesei publicate întâi pe Twitter, apoi pe YouTube. "Mother" a fost mereu o piesă centrală în concertele solo ale lui Waters. Muzicianul a compus melodia pentru albumul Pink Floyd "The Wall", lansat în 1979.

Roger Waters a explicat mesajul acestui single drept "ideea că putem fi controlaţi de punctul de vedere al părinţilor noştri". Artistul a dat ca exemplu într-un interviu cu publicaţia Mojo cazul unei mame singure care îşi impune punctul de vedere despre sex fiilor săi, în mod greşit. Acest track se încadrează în povestea starului rock Pink cel alienat, care îşi pune o parte din nebunie pe seama mamei singure prea protectoare, care şi-a pierdut soţul, tatăl lui Pink în Al Doilea Război Mondial. Piesa este o povestire a unei conversaţii a lui Pink (prin vocea lui Roger Waters) cu mama sa (prin vocea lui David Gilmour).

Fostul basist al grupului a mai lansat alte două coveruri luna trecută, tot din studioul de acasă: "The Right to Live in Peace" al lui Victor Jara şi "Paradise" al lui John Prine. Acesta din urmă a fost un tribut pentru legenda country care a încetat din viaţă recent. Ca şi mulţi alţi artişti, Waters a fost nevoit să îşi anuleze concertele şi turneele din acest an din cauza pandemiei. Turneul "This Is Not a Drill" din SUA spre exemplu trebuia să aibă loc în iulie 2020, dar a fost amânat pentru 2021.