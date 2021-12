10,000 de euro dacă urmărești PROTEVELION-ul; Postul PRO TV atrage publicul cu un premiu oferit prin concurs

De Revelion 2022, publicul care va rămâne în fața televizoarelor va avea de ales dintr-o ofertă de programe extrem de variată. TVR 1, TVR 2, Antena 1 și PRO TV sunt principalele posturi competitoare, fiecare venind cu propuneri atractive pentru telespectatori.

În această competiție acerbă, PRO TV ridică miza și pune în joc un premiu pentru public, în valoare de 10,000 de euro. Condiția de participare este simplă: găsirea unui indiciu, care va apărea pe ecran în timpul PROTEVELION-ului, maratonul de 6 ore cu momente muzicale și de comedie pregătite de PRO TV pentru noaptea de Revelion.

Pentru a intra în concurs, fiecare participant trebuie să completeze un formular, ce va fi disponibil pe pagina Prinde Indiciul, în intervalul difuzării PROTEVELION-ului, respectiv 31 decembrie, ora 20:00 - 1 ianuarie, ora 1:00. În formular, fiecare participant va trebui să introducă câteva date personale și indiciul corect, difuzat de PRO TV între orele indicate. Un participant se poate înscrie o singură dată în concurs, cu o adresă de mail validă.

Potrivit regulamentului, câștigătorul premiului de 10,000 de euro va fi desemnat pe 10 ianuarie, prin tragere la sorți.

Prezentatorii PROTEVELION-ului vor fi Pavel Bartoș, gazda emisiunii Masked Singer, și Raluka, jurata show-ului SuperStar România.

PRO TV-ul a anunțat într-un comunicate oficial o parte dintre vedetele invitate. Lista inițială a fost completată de multe alte nume cunoscute din trustul PRO, dar și din muzică. Cornel Ilie se numără și el printre invitații muzicali.

"Toată noaptea de Anul Nou o petrec în Protevelion, la PRO TV.

Suntem mulți, din toate zonele de entertainment, unii prieteni, alții cunoscuți atunci, în mijlocul petrecerii.

Ca la orice petrecere.

Am cântat, am dansat (împotriva voinței mele:)) și am încercat ceva ce nu am mai făcut niciodată până acum. Dar asta vă arăt în vreo două-trei zile. Încă mă uit la poze și mă mir de mine:))

PRO TV n-a mai făcut de mulți ani spectacol dedicat Revelionului. O să fie interesantă noaptea de Anul Nou pe TV", a scris Cornel Ilie pe pagina sa de Instagram.