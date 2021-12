PROTEVELION 2022 - De la ce oră se difuzează și ce vedete participă

Pe 17 decembrie am aflat câștigătorul primului sezon "Super Star", un talent show localizat de ProTV după formatul internațional "Idol". Finaliștii Alessandro Mucea, Alexandru Precup, Maria Jugănaru și Romina Apostol au cântat câte trei piese - două solo și câte una în duet cu un invitat. Câștigătorul a fost desemnat prin votul publicului, jurații Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams exprimându-și elogiile după fiecare prestație. Marele Premiu valorează 1 milion de lei.

Clasamentul finalei SuperStar 2021

1. Alessandro Mucea - CÂȘTIGĂTOR

2. Alexandru Precup

3. Romina Apostol

4. Maria Jugănaru

Primul sezon SuperStar a beneficiat de un casting impresionant de voci și a revigorat formatul acestor emisiuni muzicale din România prin producția specială, prezentarea și dinamica montajului. Theo Rose s-a remarcat prin talentul ei polivalent, acum și cel de prezentatoare, iar analizele juraților au avut mai multă naturalețe, autenticitate și obiectivitate. Carla's a reușit să surprindă esența momentelor prin cuvinte ticluite în stilu-i savuros, sensibil, Raluka și Marius Moga s-au remarcat prin aprecieri obiective, în timp ce Smiley a fost un adevărat susținător al concurenților pe partea emoțională.

Cum a evoluat Alessandro Mucea în Marea Finală

Câștigătorul Alessandro Mucea a fost cel care a deschis finala cu interpretarea solo a piesei "Human" (Rag'n'Bone Man), melodie care-l caracterizează foarte bine pe tânărul de 18 ani din județul Neamț, după părerea lui Smiley.

Marius Moga i-a apreciat puterea cu care transmite emoția, în timp ce Carla's Dreams i-a pus din start prețul pe voce, premiul câștigătorului: un milion de lei. Și a avut gura aurită!

Alessandro a cântat și o piesă în franceză - "Les temps des cathedrales" (Bruno Pelletier), chiar dacă nu cunoaște limba celor din hexagon. Marius Moga i-a apreciat urechea muzicală:

"Ai o ureche muzicală foarte bună care îți permite să înveți orice piesă, în orice limbă. Se vede că ai studiat canto în ultima vreme."

Și Smiley a apreciat emisia de emoții: "E foarte ciudat să nu știi limba și să poți să transmiți emoții atât de puternice necunoscând ceea ce cânți."

Cu prilejul finalei, Alessandro a cântat pentru prima dată în duet cu cineva. AMI a spart gheața, cântăreața declarându-se fana lui, de la prima sa apariție. Împreună au cântat "I See Red" (Everybody Loves An Outlaw).

"Are un timbru special, îmi unge parcă sufletul. El e mai timid, dar mă regăsesc în felul lui de a fi", a declarat AMI.

Ce piese au cântat ceilalți 3 finaliști SuperStar

Privind clasamentul după voturile audienței, ar părea că Alexandru Precup este pierzătorul finalei, aflându-se pe locul secund. A pierdut doar milionul de lei, căci seniorul finalei (chiar dacă are doar 27 de ani) tocmai și-a deschis drumul în muzică, un drum vizat din copilărie.

El a adus rock-ul în forță la SuperStar, evoluând plăcut pe parcursul sezonului. "De ce nu ai fost (pe scena muzicală) mai devreme, de ce nu ai făcut muzică până acum", l-a întrebat Carla's. Juratul mascat ne-a indicat retoric locul în care ar putea ajunge Alex, cu îndrăzneală.

Alexandru Precup a interpretat hit-ul din anii 60, "The House of The Rising Sun" (The Animals), a făcut duet cu Irina Rimes pe "Where the Wild Roses Grow" (Kylie Minogue, Nick Cave and the Bad Seeds) și a încheiat cu "Dream On" (Aerosmith). Citește mai multe aici

Tânăra de 16 ani din Iași, Romina Apostol a fost senzația SuperStar 2021 prin pachetul de voce studiată, energie vie și naturalețe. "Rockmina" a cântat alături de Liviu Teodorescu "Nobody's perfect" (Jessie J), iar solo: "Smell Like A Teen Spirit" (Nirvana) și "Caught Out In The Rain" (Beth Hart).

"Ai dat foc la scenă și la propiu și la figurat", a exclamat Marius Moga, juratul care i-a apreciat ambitusul extrem de larg. Interpretarea cu pricina poate fi urmărită mai jos:

Maria Jugănaru (17 ani) a făcut duet cu EMAA - "Look What You Made Me Do" (Taylor Swift) și a interpretat solo "Another love" (Tom Odell) și o variantă aparte "Bohemian Rhapsody" (Queen)

"Mi-e așa de drag de fata asta. Are o sensibilitate aparte, ea nu cântă piesele, ea le trăiește. Am simțit fiecare răsuflare, fiecare tremolo de voce. Mă bucur că am avut ocazia să te văd desfășurându-te, de aici din primul rând", i-a spus Smiley. "Reușești să mă surprinzi mereu!", i-a transmis Raluka.

Carla's Dreams a apreciat duetul cu EMAA, artista alături de care a lansat hit-ul "N-aud": "Maria, după ce ne-ai cântat la multe instrumente, ai zis hai să cânt la Emma un pic... Emma a fost un instrument perfect astăzi, iar Maria - original as always."