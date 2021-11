Tom Morello lansează al doilea album din 2021, ne oferă 3 single-uri noi - AUDIO

"The Atlas Underground Flood" va sosi în decembrie 2021 şi va include colaborări între chitarist şi trupa punk IDLES, dar şi Manchester Orchestra şi alţi artişti reputaţi. Ne îndreptăm spre o trilogie aici, după lansarea lui "The Atlas Underground" în 2018 şi lansarea din octombrie 2021 a lui "The Atlas Undeground Fire". Pe 3 decembrie 2021 ne aşteaptă un nou capitol, iar track-urile vor sosi prin casa de discuri Mom + Pop.

Deocamdată putem asculta 3 piese de pe noul album, pe numele lor "Human", o colaborare cu Barns Courtney, apoi "Hard Times", colaborare cu Nathaniel Rateliff şi "Raising Hell", cu Ben Harper. Acesta din urmă este cunoscut drept fondatorul şi fostul chitarist al trupei pop punk americane Yellowcard. Şi lista de invitaţi surpriză continuă, cu Kirk Hammet, chitaristul Metallica aflându-se printre ei, alături de Rodrigo y Gabriela.

Iată întreg tracklist-ul acestui release, alături de colaborării incluşi:

1. A Radical In the Family (feat. San Holo)

2. Human (feat. Barns Courtney)

3. Hard Times (feat. Nathaniel Rateliff, Jim Jones, and Chipotle Joe)

4. You’ll Get Yours (feat. X Ambassadors)

5. I Have Seen the Way (feat. Alex Lifeson, Kirk Hammett, and Dr. Fresch)

6. The Lost Cause (feat. Manchester Orchestra)

7. The Maze (feat. Andrew McMahon în the Wilderness)

8. Ride At Dawn (feat. BreakCode)

9. Raising Hell (feat. Ben Harper)

10. The Bachelor (feat. IDLES)

11. Parallels (feat. Jim James)

12. Warrior Spirit (feat. Rodrigo y Gabriela)

La final de vară Tom Morello i-a cooptat pe Bruce Springsteen şi Eddie Vedder pe un cover al piesei "Highway to Hell" de la AC/DC. Cu 2 ani în urmă s-a reunit trupa Rage Against the Machine, cu tot cu chitaristul Tom Morello şi era gata de un turneu global când a lovit pandemia. Între timp Morello s-a concentrat pe cariera solo şi au fost şi ceva zvonuri cu privire la o reuniune Audioslave, dar cu altcineva decât regretatul Chris Cornell la voce.

Artistul este cunoscut pentru abuzul de pedală în solo-uri de chitară şi o ingeniozitate aparte în crearea de solo-uri. Este omul tremolo-urilor, al notelor lungi şi expresive, un soi de Frusciante de la RHCP, dar cu ritmuri mai sacadate şi lente.