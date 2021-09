Sezonul 11 iUmor a început cu un roast al lui Selly pentru Cheloo, influenceri

Cel de-a zecelea sezon X Factor România promite la fiecare ediție un moment special. Invitații celei de-a treia runde de audiții au fost membrii Corului Madrigal. Apoi, show-ul a continuat cu participanți ce au venit să cucerească jurații cu vocile lor.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a treia seară de X Factor 2021

Cvartetul Belcanto

Cei patru muzicieni sunt originari din Bulgaria și au venit la X Factor să cucerească cu vocile puternice. Cvartetul Belcanto a interpretat piesa "Ti Amero", creând o poveste plină de emoție pe scena de la X Factor. Cei patru muzicieni au primit 4 DA și merg direct în Bootcamp, în echipa Deliei.

Gabriel Găliceanu

Gabriel a mărturisit că s-a lăsat de liceu pentru a se ocupa de muzică. Genul muzical abordat de concurent este hip-hop-ul cu elemente folclorice. Gabriel, pe numele de scenă Panama, a dat tot ce a avut mai bun pe scena de la X Factor, însă a fost oprit de Ștefan Bănică.

Juratul a fost deranjat de faptul că versurile ce conțineau injurii, nu aveau conținut. Ștefan l-a sfătuit pe Gabriel să lucreze la atitudine și să își asume cuvintele pe care le cântă. Deși a primit inițial 2 DA și 2 NU, Florin Ristei și-a schimbat votul pentru că Delia a spus că îl dorește în echipa sa.

Delia Andrei

Delia a declarat că este pasionată de make-up și muzică. A venit la X Factor însoțită de tatăl său, care este cel mai mare susținător. La doar 16 ani, concurenta i-a impresionat pe jurați cu piesa "Rise Up". Timbrul special i-a făcut pe aceștia să-i ofere 4 DA.

"Ești o voce puternică, stai foarte bine pe scenă. Pentru vârsta ta ești o minune, îți spun sincer", a comentat Delia.

Alexandra Bordei

Alexandra este originară din Galați și a urcat pe scenă demonstrând că are factorul X. Alexandra a declarat că provine dintr-o familie muzicală. Sora sa, Cristina, a fost una dintre finalistele sezonului opt X Factor.

Concurenta a cântat piesa "Dark Horse" (Katy Perry) și a primit 3 DA. Alexandra se află pe lista de așteptare a Loredanei.

Monica Silaghe

Monica vine din Brașov și se ocupă cu muzica de mulți ani. Concurenta a cântat pe vase de croazieră împreună cu trupa sa. A mărturisit că a vizitat zeci de țări și sute de orașe, însă tot Brașovul rămâne locul ei de suflet.

Pe scena de la X Factor, Monica a interpretat un mashup: "I'll Never Love Again" și "Without You". Vocea puternică și anii de experiență i-au cucerit pe jurați care s-au ridicat în picioare la sfârșitul momentului.

"Excepțională voce. Bravo! De la mine ai un mare DA", a spus Ștefan Bănică.

Irina Tănase

Irina are 34 de ani și este profesoară de canto și pian. Concurenta a întâmpinat juriul cu zâmbetul pe buze și pregătită să facă spectacol. A interpretat piesa "Titanium", însă jurații au fost de părere că nu a fost cea mai fericită alegere muzicală. Astfel, Irina a cântat a cappella melodia "At Last". Irina Tănase a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

"Ai niște calități vocale extraordinare, însă nu te văd în niște grupe cu o concurență un pic pe alt stil decât ești tu. Doar din perspectiva asta răspunsul meu în această seară este NU", a spus Florin Ristei.

Antonio di Liddo

Antonio a venit din Italia să cucerească publicul din România. Concurentul este profesor de canto și terapeut reiki. Cu o energie debordantă, o ținută plină de culoare și multă emoție de transmis, Antonio a urcat pe scenă și a interpretat "Back to Black".

"Poți să cânți absolut orice, nu o să plictisești pe nimeni, niciodată. Ești extrem de spectaculos, extrem de colorat și ai o față foarte frumoasă pentru tv. Îți garantez că vei avea priză la public", i-a transmis Delia.

Antonio a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

Răzvan Sterian

Răzvan a declarat că a simțit de mai mulți ani o chemare să participe la X Factor. Edițiile anterioare și anumiți concurenți precum Salvatore Pierluca l-au inspirat. Așadar, Răzvan s-a decis să participe la emisiune.

Deși a fost pentru prima dată când a urcat pe o scenă, Răzvan a lăsat emoțiile în culise și a avut o interpretare memorabilă. A primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

Robert Nicolae

Robert are 33 de ani și este originar din Constanța. Se ocupă cu muzica de mai mulți ani. Cântă la voce, vioară, contrabas și chitară bas, și are o trupă de cover-uri. La X Factor, concurentul a ales să cânte piesa "Blurred Lines", iar momentul a fost complet: muzică, mișcare scenică și multă energie pozitivă.

Robert a primit 4 DA și merge direct în Bootcamp, în grupul Loredanei.

Giani Baidoc

Giani a creat unul dintre cele mai vesele momente de la X Factor. Concurentul are 45 de ani și este taximetrist. A mărturisit că muzica a fost mereu o pasiune ascunsă, însă a venit timpul să o scoată la lumină. Bărbatul le-a povestit juraților de taxiul său discotecă. Are două microfoane, lumini led, disco ball, iar clienții se bucură de o experiență de neuitat.

Giani a interpretat melodia lui Dan Spătaru, "Să cântăm chitara mea" și i-a făcut pe jurați să cânte și să danseze. Concurentul a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

"Mie mi-ai adus o stare de bună dispoziție cu această piesă. Pentru X Factor nu e ce trebuie, dar pentru buna dispoziție, pentru felul cum ești tu ca om și așa ca pasiune, din partea mea e un mare DA", a spus Ștefan Bănică.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii: