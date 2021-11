Julie Mayaya, câştigătoarea Vocea României a venit la iUmor cu o metamorfoză în Tina Turner

Julie Mayaya a avut costumaţia şi atitudinea necesare unei Tina Turner veritabile, iar vocea a adus piele de găină prezentatorilor Dan Badea şi Şerban Copoţ. Scufundată în această identitate, Julie nu a fost recunoscută de Bendeac, care a avut nevoie de ajutorul Deliei pentru a o recunoaşte pe artistă. Vocea puternică a stârnit aplauzele publicului, iar Delia a fost complet scufundată în moment.

La final muziciana a strâns 2 like-uri, Cheloo apreciind măiestria vocii, dar nu a văzut umorul în numărul său. Cheloo are şi ceva personal cu piesa "We Don't Need Another Hero", care a considerat că a stricat filmul "Mad Max" în care apărea cântăreaţa. Julie a dezvăluit pe scenă şi faptul că pregăteşte un spectacol în care o va juca pe Tina Turner. De fapt se lucra la el din 2020, dar pandemia a pus totul în standby. Show-ul se va relua în următorul an, iar câştigătoarea "Vocea României" şi-a şlefuit numărul la iUmor şi prestaţia muzicală şi actoricească.

Bendeac şi-a dat seama că are un deja vu şi a mai văzut-o pe Julie cântând "We Don't Need Another Hero" la un post de radio. S-a lăsat şi cu o mică răutate la iUmor, suflandu-i-se în casca lui Mihai că invitata ar fi "singurul lucru bun făcut de Brenciu în muzică". De altfel Horia Brenciu a fost coach-ul artistei la "Vocea României" şi de atunci cei doi colaborează îndeaproape, Julie deschizând multiple concerte ale lui Horia.

În vârstă de 35 de ani, cântăreaţa din Iaşi a câştigat al doilea sezon al emisiunii "Vocea României", în 2013. Era activă în muzică încă din 2000, când colabora cu Victor Lavric şi formaţia VLP Project. În adolescenţă cânta la nunţi şi petreceri fără a avea studii muzicale. Alături de VLP Project a înregistrat melodiile "Zi după zi" (2002) şi "Te aştept să mai visăm" (2004). A contribuit şi la mix-ul "Feelin' Right" din 2011 al DJ-ului Raoul Russu.

La "Vocea României" ne-a cucerit interpretând piesa "Hurt" a Christinei Aguilera. A cântat şi "Black or White" de la Michael Jackson, dar şi "Ochii tăi" de la Elena Cârstea.